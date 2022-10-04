Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği olası elektrik kesintileriyle ilgili hazırlık yapıyor /04 Ekim 2022 12:27

Avrupa Birliği olası elektrik kesintileriyle ilgili hazırlık yapıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, birliğin Ukrayna'daki savaş ve enerji krizi nedeniyle olası elektrik kesintileri ve diğer acil durumlar için hazırlandığını bildirdi.

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Lenarcic, Alman medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland’a (RND) yaptığı açıklamada, bu kış gerçekleşmesi muhtemel elektrik kesintileri ve diğer acil durumlara hazırlık konusunda uyarılarda bulundu.

Ukrayna’daki savaş ve enerji krizi nedeniyle “AB içinde afet yardımına da ihtiyaç duyulması epeyce olası” ifadesini kullanan Lenarcic, bu durumda, AB Komisyonu’nun kendi sivil koruma programı kapsamında yardımı koordine edebileceğini söyledi.

“İKİ SENARYO ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR”

Lenarcic, “Savaş ve enerji krizi karşısında bir kriz kışına mı hazırlanıyorsunuz?” sorusu üzerine, “Evet. Sadece bir kriz durumunda tepki veremeyeceğimizi salgın sırasında öğrenmiştik. Bu nedenle şimdi gelecekteki krizleri tahmin etmeye çalışıyoruz ve tahminimizde oldukça başarılı olduğumuz söylenmelidir çünkü savaştan önce bile kendimizi kimyasal, biyolojik ve nükleer acil durumlara hazırladık. Şu anda Ukrayna’da tehdit altındaki nükleer santralleri dikkate alarak ülkeye 5 milyon iyot tableti teslim ettik” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu enerji krizinde iki senaryo üzerinde çalıştıklarını aktaran Lenarcic, “Elektrik kesintisi gibi küçük bir olaydan yalnızca bir veya az sayıda üye ülke etkilenirse, diğer AB ülkeleri, doğal afetlerde olduğu gibi bizim aracılığımızla jeneratör tedarik edebilir. Ancak çok sayıda ülke etkilenirse, AB ülkeleri acil yardım teslimatlarını sınırlamak zorunda kalırsa, ihtiyaçları stratejik rezervimizden karşılayabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.
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