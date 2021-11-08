Avrupa’da yeni bir salgın paniği

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, H5N1 isimli kuş gribinin Polonya’da bir salgın haline geldiğini duyurdu.Kurum, kuş gribinin yaklaşık 650.000 kuşun bulunduğu üretim tesislerini etkilediğini açıkladı. Beş farklı noktada salgının başladığını aktaran yetkililer bunlardan dördünün hindi çiftliklerinde diğerinin ise tavuk çiftliğinde meydana geldiğinin altını çizdi.





Polonya’daki yetkililerle iletişim halinde olduklarını açıklayan Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, ülkenin batısında ve doğusundaki noktalarda vakaların tespit edildiğini de aktardı.