Samanyolu Haber /Sağlık / Avrupa’da yeni bir salgın paniği /08 Kasım 2021 19:09

Avrupa’da yeni bir salgın paniği

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (DHSÖ) bir açıklama yayınlayarak Polonya'da 650.000'den fazla canlının etkilendiği bir kuş gribinin yaşandığını açıkladı.

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Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, H5N1 isimli kuş gribinin Polonya’da bir salgın haline geldiğini duyurdu.Kurum, kuş gribinin yaklaşık 650.000 kuşun bulunduğu üretim tesislerini etkilediğini açıkladı. Beş farklı noktada salgının başladığını aktaran yetkililer bunlardan dördünün hindi çiftliklerinde diğerinin ise tavuk çiftliğinde meydana geldiğinin altını çizdi.

Polonya’daki yetkililerle iletişim halinde olduklarını açıklayan Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, ülkenin batısında ve doğusundaki noktalarda vakaların tespit edildiğini de aktardı.
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