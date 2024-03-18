Avrupa’dan savaşa hazırlık çağrısı: ‘Rusya durmayacak’

Kırım’da olduğu gibi Rusya’nın Ukrayna’da da durmayacağının artık çok açık olduğunu dile getiren Michel, ayrıca Rusya’nın Moldova, Gürcistan, Güney Kafkasya, Batı Balkanlar ve Afrika’da da bazı istikrarsızlaştırıcı planlarının olduğunu anlattı.





Bold Medya'da yer alan habere göre Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, barış için savaşa hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.Euractiv portalında yayınlanan makalesinde Michel, Avrupa’nın 2. Dünya Savaşından bu yana en büyük güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.Rusya’nın Avrupa kıtası ve küresel güvenlik için ciddi bir askeri tehdit olduğunu söyleyen Avrupa Konseyi Başkanı AB’nin Ukrayna’ya Rusya’yı durdurması için yeterli desteği vermemesi durumunda sırada kendilerinin olduğunu söyledi.Charles Michel, kendilerini savunmaya hazır olmak zorunda olduklarını bu yüzden Avrupa’nın savaş ekonomisi’ moduna geçmesi gerektiğini söyledi. Michel, “Güvenliğimiz için sorumluluk alma zamanı geldi. Artık başkalarına güvenemeyiz. ABD veya başka yerlerdeki seçim dönemlerinin merhametini bekleyemeyiz.” dedi.Belçikalı lider, Avrupa savunma sanayiisinin savaşın başlangıcından bu yana üretim kapasitesini yüzde 50 oranında arttırdığını açıkladı. Hedeflerinin önümüzdeki yılın sonuna kadar mühimmat üretimini iki katına çıkararak yılda 2 milyon merminin üzerinde üretmek olduğunu söyledi.Rusya’nın AB üyesi ülkelerde propaganda yaymaya çalıştığını, AB vatandaşlarına apaçık yalanlar söylediğini belirten Michel, “Sadece diplomasi diliyle değil güç diliyle de konuşmalıyız.” dedi.Avrupa uzun yıllardır güvenliğe ve savunmaya yeterince yatırım yapmadığını kabul eden Michel Rusya bu yıl GSYİH’nın yüzde 6’sını savunmaya harcarken, AB’deki birçok ülkenin hala NATO’nun GSYİH’nın %2’sini savunmaya ayırma hedefinden daha az harcama yapmakta olduğunu duyurdu.Rusya saldırganlığı için ‘İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana karşılaştığımız en büyük güvenlik sorunu’ ifadesini kullanan Michel, savunmaya ağırlık vermek zorunda olduklarını söyledi. Ukraynalı askerlerin hava sahasını kontrol edebilmeleri için acilen mermilere, füzelere ve hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu vurguladı ve “Ukrayna’nın savaş alanında ihtiyaç duyduğu şeylere ulaşmasını sağlamalıyız” dedi.Charles Michel, makalesini şu cümle ile bitirdi: Eğer barış istiyorsak, savaşa hazırlanmalıyız.