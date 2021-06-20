Avrupa'da 'Delta Varyat' alarmı

İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan yeni tür, henüz Avrupa’daki toplam corona virüsü vakalarının yalnızca bir kısmını oluşturuyor olsa da, Financial Times’ın virüs izleme veritabanına göre yeni varyantın hızla yayıldığı ortaya çıktı. Verilere göre Delta varyantı; Portekiz’de COVID-19 enfeksiyonlarının yüzde 96’sını, İtalya’da yüzde 20’den fazlasını ve Belçika’da yaklaşık yüzde 16’sını oluşturuyor.





Delta varyantı kaynaklı corona virüsü vakalarının artması, AB’nin son iki ayda yeni vaka sayılarını ve ölümleri düşük seviyelerde tutarak kaydettiği ilerlemeyi durdurabileceğine dair endişeleri de artırdı.





FRANSA’DA HENÜZ YAYGIN DEĞİL

Fransa sağlık bakanı Olivier Véran gazetecilere verdiği demeçte, “Virüs ve pandemiyi bastırma sürecindeyiz ve hiçbir şekilde Delta varyantının üstünlük sağlamasına izin vermemeliyiz” dedi.





Véran, Fransa’da analiz edilen virüs örneklerinin yüzde 2 ila 4’ünün Delta varyantı olarak gösterildiğini söyledi: “Bunun hâlâ düşük olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak birkaç hafta önce İngiltere’deki duruma benziyor.”





Fransız yetkililer şu anda, 125 Delta varyantı vakasının olduğu ve bölgedeki son enfeksiyonların yaklaşık yüzde 30’unu temsil eden 130 başka vakanın şüphelenildiği İspanya sınırına yakın Landes bölgesinde salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Delta varyantı, son haftalarda Paris’in güney banliyölerinde ve Strasbourg’da bir sanat okulunda da tespit edildi.









AŞI VE MASKE ÇAĞRISI

Fransız virolog Bruno Lina, “Aşılamayı hızlı bir şekilde devam ettirirsek ve kapalı alanlarda maske kullanımı gibi ilaç dışı müdahalelerde bulunursak, bu yaz virüsün dolaşımını yine de bastırabiliriz. Bu varyant diğerlerinin yerini alacak; bunu aklımızda tutmalıyız. Ancak bu durum, yeni bir salgın dalgasının çıkacağı anlamına gelmiyor” dedi.





İNGİLTERE’NİN DENEYİMLERİNDEN YARARLANIYORLAR

Kıtadaki bilim insanları, bir sonraki adımda neler olabileceği ve hangi önlemlerin alınması gerekebileceği hakkında bilgi sahibi olabilmek için Delta varyantının tüm yeni enfeksiyonların yaklaşık yüzde 98’ini oluşturduğu İngiltere’yi inceliyorlar.









Resmi veriler Delta varyantının, Alpha varyantına kıyasla hastaneye yatış riskini 2,2 kat artırdığını gösterdikten sonra, Birleşik Krallık hükümeti bu hafta, kalan corona virüsü kısıtlamalarının kaldırılmasına bir ay geciktirme kararı aldı.





Lyon’da Fransa hükümetine danışmanlık yapan ve ülkedeki varyant dizilişini koordine etmeye yardımcı olan virolog Bruno Lina, “Birleşik Krallık’ın hayatı ve toplumu yeniden açmak için aldığı kararlar, bizim için Avrupa’da bir laboratuvar görevi görecek” dedi.









DELTA VARYANTINA KARŞI İLK DOZ ETKİLİ DEĞİL

Birleşik Krallık hükümetinin son araştırmaları ise aşılama programlarının mümkün olduğunca çabuk tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Public Health England tarafından toplanan verilere göre, bir COVID-19 aşısının ilk dozu genellikle Delta varyantına karşı daha az etkili. İki doz ise semptomatik enfeksiyona karşı korumayı yüzde 33’ten yüzde 81’e yükseltti.









Birleşik Krallık’ta nüfusun yaklaşık yüzde 46’sı tamamen aşılanmışken, Avrupa’daki çoğu ülkede aşılama oranları yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişiyor. Fransa’da ise nüfusun henüz yaklaşık yüzde 26’sı tamamen aşılanmış durumda.





YAYILMIŞ AMA TESPİT EDİLEMEMİŞ OLABİLİR

Bazı bilim insanları ise Avrupa’da varyantları tanımlamak için gereken genomik dizilemenin çok azının tamamlanması nedeniyle Delta varyantının daha da yayılmış olabileceğinden, ancak tespit edilemediğinden korkuyor. Cenevre Üniversitesi Küresel Sağlık Enstitüsü Direktörü Antoine Flahault konuyla ilgili olarak, “Maliyetli, zaman alıcı ve ihmal edildi” dedi.





Cambridge Wellcome Sanger Enstitüsü’nde COVID-19 Genomik Girişimi Direktörü Jeff Barrett, Delta’nın Avrupa ülkelerine yayılma hızındaki farkın biraz gizemli kaldığını söyledi. Ancak pek çok uzman, Delta varyantının görüldüğü her yerde, sonunda baskın olacağına inanıyor ve virüsün bulaşmasını mümkün olduğunca yavaşlatırken, tam olarak aşılanmış kişilerin oranını artırmanın bu varyantla mücadelede önemli olduğunu belirtiyor.