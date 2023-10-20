Avrupa'da Schengen krizi yayılıyor: Slovenya da İki ülke ile anlaşmayı askıya aldı

Avrupa Birliği Ülkeleri göçmen krizi ve Ortadoğu'daki gelişmeler sebebiyle sınır kontrollerini artırmaya başladı .





27 Ülke arasında yapılan Schengen anlaşması, İrlanda, Bulgaristan, Romanya ve Kıbrıs Cumhuriyeti dışındaki AB üyesi ülkeler ile AB'ye üye olmayan İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'ı kapsıyor



Ayrıca Ülkeler vizesiz erişim hakkı olan 60 ülkeden bazılarının düzensiz göçmenlerin geçiş merkezi olarak kullanılmasından endişe ediyor.

Ülkeler Anlaşmayı teker teker kısmen askıya alıp bazı sınırlarda kontrolleri artırmaya başladılar





İtalya’nın Schengen ülkesi olan komşusu Slovenya ile sınır kapılarındaki kontrolleri Avrupa ve Orta Doğu’da yaşanan son olaylar nedeniyle yeniden uygulama kararı almasının ardından benzer bir adım Slovenya’dan geldi. Slovenya İçişleri Bakanı Bostjan Poklukar, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Schengen ülkeleri olan komşuları Hırvatistan ve Macaristan’a Schengen’i askıya alarak iki ülke sınırında güvenlik kontrolleri gerçekleştirmeye başlanacağını duyurdu. Geçici uygulamaya gerekçe olarak Avrupa’daki terör tehlikesini gösteren Poklukar, Balkan mülteci rotası üzerindeki tedbir amaçlı kontrolleri de sıklaştırmayı planladıklarını söyledi. Poklukar, polislerin sınırlarda ne zaman kontrole başlayacaklarına ilişkin tarih ise vermedi.



