Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da Taliban alarmı /17 Ağustos 2021 10:10

Avrupa'da Taliban alarmı

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından çok sayıda ülke diplomatlarını, vatandaşlarını ve iş birliği içerisinde olduğu Afganları ülkeden tahliye etmek için devreye girdi.

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Diğer ülkelerden vize alamayan binlerce Afgan tahliye uçaklarında kendilerine yer bulabilmek umuduyla Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etti. Bazıları canları pahasına, uçaklara tutunarak ülkeyi terk etmek istedi.

Türkiye, ticari uçuşların iptal edildiği Kabil Havalimanı'na Türk Hava Yolları Boeing 777 tipi yolcu uçağı yollayarak Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etti. 324 yolcu taşıyan uçak öğleden sonra İstanbul'a iniş yaptı. Flightradar24 internet sitesine göre, pazartesi günü Kabil'den kalkan tek sivil uçak, Türk vatandaşlarını taşıyan bu uçak oldu.

Diğer ülkeler de Türkiye gibi vatandaşlarını almak üzere uçak gönderdi.

Belçika, vatandaşı olan 100 kişiyi askeri bir uçak göndererek tahliye etti ve yeni uçuşlar planlandığını açıkladı.

Almanya'nın son kalan vatandaşlarını ve tehlike altındaki Afganları kurtarmak için Afganistan'a askeri birlik göndermek istediği bildirildi. Berlin kurtarılmak üzere 2 bin 500 kişilik bir liste çıkardı ve listede çoğunluğu Alman ordusuyla çalışan Afganlar ve aileleri oluşturdu.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ek olarak insan hakları savunucuları ve avukatlar başta olmak üzere aileleri de dahil 10 bine yakın insanın kurtarılabileceğini söyledi.

İspanya, pazartesi günü iki farklı askeri uçağın tahliyenin ilk aşaması için Dubai'ye gönderildiğini duyurdu.

İtalya, Romanya, Finlandiya, İsveç, Fransa gibi Avrupa ülkeleri de tahliye çalışmaları için uçak gönderirken Rusya, Afganistan'daki büyükelçiliğini tahliye etmeyi planlamadığını açıkladı.

Kremlin'in Afganistan heyeti, Rusya'nın Taliban'dan büyükelçiliklerinin güvenliğini koruma garantisi alan ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

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