Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'nın en büyük şirketleri açıklandı: En çok Alman şirketi var /09 Kasım 2023 15:13

Avrupa'nın en büyük şirketleri açıklandı: En çok Alman şirketi var

Amerikan iş dünyası dergisi Fortune, en yüksek net ciroya sahip 500 kurumun sıralandığı Fortune 500 listesinin ilk Avrupa edisyonunu tanıttı.

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Fortune 500 Avrupa’nın bu ilk listesinde bölgedeki 24 farklı ülkeden şirketler yer alıyor. İlk 10’da 6 enerji şirketi ve 3 otomotiv sektörü şirketinin yer aldığı listede 1 numarada İngiliz enerji şirketi bulunuyor. Listede en çok temsil edilen ülke 80 şirketle Almanya olurken onu 76 şirketle İngiltere, 71 şirketle Fransa, 37 şirketle Hollanda ve 36 şirketle İsviçre takip ediyor. 2023 sıralamasında 84 finans şirketi başı çekerken 81’i enerji, 30’u inşaat malzemeleri, 27’si gıda ve içecek, 24’ü perakende sektöründen oluştu. Almanya ve Fransa, Fortune 500 Avrupa’nın 13.9 trilyon Dolar’lık gelirinin yüzde 30’unu ve yüzde 40’ını oluşturdu.
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