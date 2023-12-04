Samanyolu Haber /Politika / Ayakkabı satıcılığından büyükelçiliğe(!) /04 Aralık 2023 09:39

Ayakkabı satıcılığından büyükelçiliğe(!)

Emekli Büyükelçi ve CHP Milletvekili Namık Tan, Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun ayakkabı satıcısı olduğunu söyledi. Mustafa Göksu aynı zaman AKP Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da kardeşi.

SHABER3.COM

Emekli Büyükelçi ve CHP Milletvekili Namık Tan sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Edirne dışında olan biteni idare edeceğiz, Ortadoğu ve Kafkaslar’ın hakimi olacağız, dünya aleme ayar vereceğiz derken, devlet kapasitemizin neye imkan sağlayabileceğini iyi hesaplayarak söz söylememiz gerekiyor" diyen Tan, "Yoksa, mahcubiyet kaçınılmazdır Nitekim, bazıları kendilerini Talleyrand sanmaya devam edebilir, ancak son yıllarda başımıza gelenlerin gösterdiği gibi Emevi camiinde namaz kılacağız derken iktidarın ülkeyi ne büyük bir badire altına soktuğu ortadadır Elimizde ne Ali ve Fuad paşalar ne Cenevre Üniversitesi mezunu Fatin Rüşdü Zorlu ne Cenevre Üniversitesinden iktisat doktoralı Hayrettin Erkmen veya Lausanne Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu İsmail Cem ne Bern üniversitesi doktoralı Zeki Kuneralp ne Osman Olcay ne Coşkun Kırca gibi kadrolar var" ifadelerini kullandı.

AYAKKABI SATICILIĞINDAN BÜYÜKELÇİLİĞE

Tan paylaşımının devamında ise AKP Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kardeşi aynı zaman Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'yu işaret ederek; "Onların yerine ayakkabı satıcılarının sefir oldukları rejimle idare ediliyoruz Şimdi yeni nesil külhanbeylerinin yine Orta Doğu'da, özellikle Gazze bağlamında racon kesmeye heveslendiklerini gördükçe, geleceğimizden duyduğum endişe iyice büyüyor" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ayakkabı satıcılığından büyükelçiliğe(!) Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:11