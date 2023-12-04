Samanyolu Haber /Gündem / TÜGVA'da şimdi de 'Karekodla torpil' skandalı /04 Aralık 2023 09:36

TÜGVA'da şimdi de 'Karekodla torpil' skandalı

Karekodlar elden ele dolaşıyor. Karekodun cep telefonuyla okutulmasının ardından TÜGVA logolu sayfa açılıyor. Bu sayfaya ismini ve iletişim bilgileri yazıp kaydedenlerin kamuda torpille işe alındığı ileri sürülüyor.

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BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yine bir torpil iddiası ile gündeme geldi. 2021 yılında gazeteci Metin Cihan’ın yandaşların TÜGVA referansı ile kamuda işe girdiğini belirterek hazırlanan torpil listelerini ortaya çıkarmıştı. Bu listelerin ortaya çıkmasının ardından TÜGVA’nın yöntem değiştirdiği öne sürülüyor.

BAŞVURU FORMU

Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bakanlığı bağlı kurumların personel alımlarına kısa bir süre kala “Karekodların elden ele dolaştığı” ifade ediliyor. Bu karekodlar ile torpil listelerinin hazırlandığı iddia ediliyor.

BirGün, sessiz sedasız elden ele dolaştırılan karekodlardan birine ulaştı. Karekodun cep telefonu ile okutulmasının ardından TÜGVA logosunun yer aldığı bir sayfa açılıyor. Sayfada TÜGVA logosunun hemen altında “Başvuru formu” bağlığıyla isim soyisim ve telefon numarası yazmak için alanlar bulunuyor. Ayrıca bir de “pozisyon tercihi” yazan bir alan var. Karekodla ulaşılan bu sayfada sadece “Sözleşmeli yurt yönetim personeli” seçeneği ile öz geçmiş dosyası yükleme kutucuğu yer alıyor.

Sayfada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise “iletişim” kısmı. Bu başlığın altında “Okan Özer” yazıyor ve bir cep telefon numarası bulunuyor.

Okan Özer ise dört yıl boyunca TÜGVA Genel Başkanlığı yapan, hâlâ TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyesi olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu’nun özel kalem müdürü.



İDDİALARI REDDETTİ (!)

BirGün'ün karekod ile erişilebilen bu sayfada yer alan numara ile ulaştığı Bakan Yardımcısı Eminoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Okan Özer ise “Hem karekod hem de açılan sayfa ile ilgisinin bulunmadığını ve böyle bir şeyin de mümkün olamayacağını, ayrıca işe alım süreçlerinin kuralına uygun olarak yapıldığını” söyledi.


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