Samanyolu Haber /Gündem / Ayasofya’da bir rezalet daha /10 Mayıs 2022 06:34

Ayasofya’da bir rezalet daha

Camiye dönüştürülen Ayasofya’nın İmparatorluk Kapısı’ndan parçaların koparılmasının ardından bu kez de tarihi yapının içindeki su haznesinin kapağının kırıldığı ve içine ayakkabıların konulduğu görüldü.

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İstanbul’un simge yapılarından Ayasofya’da tarihi ve kültürel değerler zarar görmeye devam ediyor.

İmparatorluk Kapısı’ndan parça koparılarak 'YENİLMESİ' hafızalardaki yerini korurken, bu kez de tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını gösteren bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.


Ömer Faruk Yavaşçay adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından 26 Nisan’da yapılan ve bugün gündem olan paylaşımda, tarihi su haznesinin kapağının kırıldığı ve içine ayakkabıların konulduğu görülüyor. Haznenin etrafında da ayakkabılar bulunuyor.

Yavaşçay söz konusu görseli, “Bu fotoğrafı dün gece (24 Nisan) saat 22.43'te Ayasofya Camiinde çektim, Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar, kimsenin umurunda değil bu durum, yardıma ihtiyacı var” notuyla paylaştı.



Tahribata tepki gösteren Sanat Tarihi Derneği ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Güvenlik görevlilerinin bu tür uygulamalara engel olamaması Ayasofya ve diğer tarihi camilerde Sanat Tarihçisi ve Koruma Uzmanı istihdamının yapılmasını gerekli kılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yurttaşların tepkisini çeken konuyla ilgili olarak henüz resmi kurumlardan bir açıklama yapılmadı.


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