Ayasofya dökülüyor: Beton parçalarının düştüğü görüntüler ortaya çıktı

Müzeden camiye çevrilen Ayasofya’da yaşanan yoğunluk sebebiyle zaman zaman sıkıntılar yaşanıyordu. Başta tarihçi İlber Ortaylı olmak üzere bir çok uzman Ayasofya'yı korumak için gerekli tedbirlerin alınması için uyarılar yaptı.





Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya için “Herkesin elini kolu sallayarak geçeceği bir yol değildir. Zira altındaki dehlizler, atık ve nem sularını taşıyacak suyolları, havalandırma sistemi bu kadar ziyaretçiyi taşıyacak güçte değil" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Tarihi camiide çok tartışılacak bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Ziyaretçi yoğunluğunun her geçen gün arttığı Ayasofya’nın kubbesinden beton parçalarının düştüğü açığa çıktı.





BirGün Gezatesinde yer alan habere göre 2022’nin Eylül ayına ait olduğu bildirilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Ayasofya’nın kubbesinden iki ayrı parçanın ziyaretçilerin oturduğu alana düştüğü görülüyor. Ziyaretçilerin, parçaların düşmesi nedeniyle panik ve korkuyla uzaklaştığı anlaşılıyor. Yetkililer, “Kalabalığın oluşturduğu nemden dolayı çatıdan parçalar düşüyor ama önlem alınmıyor” iddialarını dile getirdi.





"AYASOFYA’NIN KUBBESİ ÇÖKEBİLİR"





Görüntüleri değerlendiren Sanat Tarihi Derneği (STD) Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar ise Ayasofya’nın bir an evvel restore edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:





"Ayasofya restore edilmezse ilk depremde yıkılır. Ayasofya müzeyken, yani cami olamadan önce bir bilim kurulu vardı. Lağvedilen kurul son toplantısında, ‘Ayasofya artık bin 500 yaşında ve bir an önce restore edilmeze depremde zarar görür. Ayasofya’ya 25’er kişilik gruplar alınsın’ demişti. Ayasofya’da yüzlerce kişinin aynı anda nefes alıp vermesi bile tarihi yapının ömrünü kısaltıyor. ‘Burayı bir süre restore edin’ de dedi bilim kurulu. O dönem Ayasofya en fazla para getiren müzesiydi ve dönemin yöneticileri ‘burası altın yumurtlayan tavuk. Nasıl kapatalım?’ demişti. Şimdi her gün binlerce kişi burada ve çok tehlikeli bu. Parçalar düşüyor ve bu da biliniyor. Acilen restore edilmezse kubbe insanların başına çökebilir. Parçalar tam bağlantı noktalarından düşüyor. Bir an önce kubbe restore edilmeli ve Ayasofya bir süre kapalı kalmalı. Ayasofya’nın üst katında da büyük sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ziyaretçiler de giremiyor sadece özel misafirleri üst kata alıyorlar."





"KAPSAMLI RESTORASYON 500 YIL ÖNCE YAPILDI"





Bilinenin aksine Ayasofya’nın daha yaşlı olduğunu da anlatan Yaşar, “Ayasofya’nın ana kubbesini taşıyan sütunlar bin 500 yaşından daha yaşlı. Bu sütunlar birçok antik kentten getirilmiş. En son büyük ve kapsamlı restorasyonu yaklaşık 500 yıl önce Mimar Sinan yaptı. Maalesef böyle giderse Ayasofya’nın kubbesinden parçalar düşmeye devam edecek. Beklenen İstanbul depremi olursa da başımıza çökecek” dedi.