Samanyolu Haber /Gündem / Aybar geldi, İstanbul'a TIR girişleri yasaklandı /10 Mart 2022 08:42

Aybar geldi, İstanbul'a TIR girişleri yasaklandı

İstanbul’da beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonların İstanbul’a girişlerine izin verilmiyor. İstanbul’a girişlerde kamyon ve tırlar polis ekipleri tarafından bekleme alanlarına yönlendiriliyor.

SHABER3.COM

İHA'nın haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ikinci bir duyuruya kadar kamyon ve TIR'ların İstanbul’a girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Sabah saat 04.00’ten itibaren ekipler İstanbula giriş yapan kamyon ve tırları bekleme alanlarına alarak, İstanbul’a girişlerine izin vermedi.

İstanbul’a girişine izin verilmeyen tır şoförü Ramazan Kalaycıoğlu, "Yolda kalmadık. Polis ekipleri yolların tehlikeli olduğunu söyledi. Bizde araçları çektik. Yatacağız şimdi. Yolların durumunu göre bakacağız. Eğer ekipler yolları açarsa gideceğiz. Yollara açamazlarsa gitmeye çalışacağız. Çünkü Avrupa’dan geliyoruz 20 gündür dışardayız yani. İstanbul’da girişlerin yasak olduğundan haberimiz vardı. Yetişemedik, biz geç kaldık” dedi.

Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: “Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat edenTır ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00'ten itibaren izin verilmeyecektir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aybar geldi, İstanbul'a TIR girişleri yasaklandı Sonraki Haber >>

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:14:42