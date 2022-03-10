Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski'den 'uzlaşıya hazırım' mesajı /10 Mart 2022 08:23

Zelenski'den 'uzlaşıya hazırım' mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, OHAL sırasında tüm Ukrayna halkına silah kullanma serbestisi getiren yasaya imza attı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya’ya geldi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15'inci gününde devam ederken, Zelenski, Alman basınına konuştu.

'RUSYA İLE UZLAŞMAYA HAZIRIM' MESAJI

Zelenski şu ifadeleri kullandı:

Her müzakere amacımda Rusya ile savaşı bitirmek var ve ben bazı adımlar atmaya hazırım. Uzlaşma elbette olmalı ama bu ülkeme ihanet çizgisinde olmamalı. Ayrıca karşı tarafta buna hazır olmalı.

Bu durumdan ancak bu şekilde çıkabiliriz. Ayrıntıları henüz konuşamayız. Başkanlar arasında henüz doğrudan bir temasımız olmadı. Ancak başkanlar düzeyindeki görüşmelerden sonra bu savaşı sonlandırabiliriz.

Daha önce Rusya'nın öne sürdüğü Donbas'taki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması ve Kırım'ın Rus topraklarında görülmesinin kabulü gibi şartlar hakkında konuşan Zelenski, “Bunlar benim verebileceğim kararlar değil” ifadelerini kullandı.

Zelenski, olağanüstü hal sırasında tüm Ukrayna halkına silah kullanma serbestiliği getiren yasaya imza attı.
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