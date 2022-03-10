Zelenski'den 'uzlaşıya hazırım' mesajı

'RUSYA İLE UZLAŞMAYA HAZIRIM' MESAJI





Her müzakere amacımda Rusya ile savaşı bitirmek var ve ben bazı adımlar atmaya hazırım. Uzlaşma elbette olmalı ama bu ülkeme ihanet çizgisinde olmamalı. Ayrıca karşı tarafta buna hazır olmalı.





Bu durumdan ancak bu şekilde çıkabiliriz. Ayrıntıları henüz konuşamayız. Başkanlar arasında henüz doğrudan bir temasımız olmadı. Ancak başkanlar düzeyindeki görüşmelerden sonra bu savaşı sonlandırabiliriz.





Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15'inci gününde devam ederken, Zelenski, Alman basınına konuştu.Zelenski şu ifadeleri kullandı:Daha önce Rusya'nın öne sürdüğü Donbas'taki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması ve Kırım'ın Rus topraklarında görülmesinin kabulü gibi şartlar hakkında konuşan Zelenski, “Bunlar benim verebileceğim kararlar değil” ifadelerini kullandı.Zelenski, olağanüstü hal sırasında tüm Ukrayna halkına silah kullanma serbestiliği getiren yasaya imza attı.