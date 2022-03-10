Çernobil'deki nükleer tehlike her geçen dakika büyüyor

Rusya'nın santralde kontrolü ele geçirmesinden sonra 200'den fazla teknik personel ve koruma 13 gündür sahada mahsur kaldı.

"Personelin durumu kötüleşti"





Nükleer tesiste sadece e-posta yoluyla iletişim kurabildiğini hatırlatan Grossi, santrallerin güvenliğini garanti altına almak için bu tesise seyahat etme teklifini yineledi.





UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Çernobil Nükleer Santrali'nde kurulu 'korunma' önlemleri izleme sistemlerinden gelen uzaktan veri iletiminin kaybolduğunu" belirtti.Ajans, tesisten gelen bilgi akışı aracılığıyla nükleer silahların kötüye kullanılması ve yayılmasının erken tespitini sağlıyordu.UAEA, ayrıca bölgedeki personelin durumunun "kötüleştiğini" duyurdu. Nükleer tesis ve çevresinde teknik personelle birlikte toplam 2 binden fazla kişinin görev yaptığı biliniyor.BM ajansı, Rusya'ya çalışanların vardiya değişimini sağlaması çağrısı yaptı. Grossi, "Çernobil nükleer santralindeki personelin karşılaştığı zor ve stresli durum ve bunun nükleer güvenlik için olası riskleri konusunda derin endişe duyuyorum. Siteyi kontrol eden güçleri, oradaki personelin güvenli rotasyonunu acilen kolaylaştırmaya çağırıyorum." dedi.Ukrayna'nın devlet enerji şirketi Ukrenergo, Rusya'nın kontrolünü ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali'de elektrik kesintisi olduğunu açıkladı. Ukrenergo, kesinti için iki hafta önce santralin çevresini kuşatan Rusya'yı suçladı.Bireşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), elektrik kesintisinin güvenliği etkilemediğini söylüyor.1986'da büyük bir felakete yol açan patlamanın ardından çalışmasa da hiçbir zaman tamamen terk edilmeyen nükleer santralde bir yönetimin olması ve bazı teknik süreçlerin takip edilmesi gerekiyor. Nükleer yakıt da santralde soğutuluyor.UAEK genel direktörü Rafael Grossi, elektrik olmadığı için bu yakıtın soğutulamaması durumunda ciddi bir tehlikeye yol açacak çok hızlı bir yeniden ısınmanın beklenmediğini açıkladı.Çernobil Nükleer Santrali'nin vekil yöneticisi Valeriy Seyda, BBC'ye verdiği bilgide jeneratörlerin elektrik kesintisinin devam etmesi halinde soğutma için ancak 48 saat yetecek enerjisinin olduğunu söyledi.