Samanyolu Haber /Politika / Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail'le yakınlaşmasına'' ironik video /10 Mart 2022 08:06

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail'le yakınlaşmasına'' ironik video

Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyaretine tepki gösterdi.

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

2008 yılından beri gerçekleşen ilk üst düzey ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı ile birlikte poz veren AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi’nden Twitter hesabından eleştirildi.

2017 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda, Erdoğan, ‘Hayır’ oyu vereceğini açıklayan Saadet Partisi’ni CHP ile birlikte hareket ettiğini söyleyerek “Kadere bak, kadere. Kimler kimlerle birlikte” ifadelerini kullanmıştı.

Saadet Partisi tarafından hazırlanan videoda da Erdoğan’ın, Herzog ile yan yana olduğu görüntüler üstüne o sözler eklendi.
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Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

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