Samanyolu Haber /Gündem / AYM, yarın 'sansür yasası'nı inceleyecek /15 Şubat 2023 18:45

AYM, yarın 'sansür yasası'nı inceleyecek

CHP’nin, ‘sansür’ ve ‘dezenformasyon’ yasası olarak adlandırılan kanuna yaptığı iptal başvurusu yarın Anayasa Mahkemesi'nde incelenecek.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak nitelendirilen ve internet haberciliği ile sosyal medyaya yeni yaptırımlar getiren kanunun bazı maddelerinin iptali istemiyle yaptığı başvurunun ilk incelemesini yarın yapacak.

Cumhur İttifakı, “dezenformasyonla mücadele” adı altında getirdiği internet haberciliği ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar getiren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u geçen yılın ekim ayında Meclis'ten geçirmişti.

Kanunun iptali istemiyle AYM’de dava açan CHP’nin dilekçesinde, 40 maddelik kanunun 20 maddesinin iptali istenmişti.

İptali istenen maddeler arasında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi, basın kartının iptali halinde kartın iade edildiği tarihten 1 yıl geçmeden yeniden basın kartı verilmemesi, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeline basın kartı verilmesini içeren düzenlemeler yer alıyor. Dilekçede, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu”nu düzenleyen 29’uncu maddenin Anayasa'nın 2, 13, 25, 26, 28, 38 ve 153'üncü maddelerine aykırı olduğu belirtilmişti. 
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