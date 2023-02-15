Şok iddia: 'Deprem sabahı 3 bakan AFAD ve askeri devreye soktu, Erdoğan geri çekti'

Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, YouTube kanalında yayınladığı video ile deprem sabahı yaşandığı belirtilen önemli bir iddiayı gündeme getirdi.







Bayraktaroğlu’nun “bilgi” diyerek aktardığı iddiaya göre; AFAD, 04.17’de yaşanan depremi anında öğreniyor ve bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’nı bilgilendiriyor. Bakanlıktaki görevliler de Süleyman Soylu’yu arayarak bilgi veriyor. Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a da haber verilmesini istiyor ve 3 bakan bir araya gelerek toplantı yapıyor.





ASKERİN İNMESİNİ KARARLAŞTIRDILAR, BELEİDYE BAŞKANLARINI BİLGİLENDİRDİLER

Kronos'ta yer alan habere göre söz konusu toplantıda alınması gereken önlemler konuşuluyor. Depremin büyük olduğu, sonuçların ağır olacağı, askerin sahaya inmesi gerektiği konuşuluyor. AKP’li belediyeler de aranarak bilgilendiriliyor ve önlem almaları isteniyor.







Saatler ilerledikten sonra sabah 07.00 gibi Cumhurbaşkanlığına bilgi veriliyor. Erdoğan haberi alır almaz öfkeleniyor ve kendisinden habersiz kararlar alınmasına kızıyor. Önce Süleyman Soylu’yu ardından da Hulusi Akar’ı arayarak ağır hakaretlerde bulunuyor.





Memduh Bayraktaroğlu’nun açıklamasından ilgili bölümler şöyle:





‘SOYLU, AKAR VE ERSOY’LA KONUŞUYOR’

“Olay şöyle: AFAD’da bütün doğal afetleri, yer koşullarını anında bildiren bir yazılım mevcutmuş. Bilgisayarla bilgiler sürekli geçiyor. İlk deprem 04.17, Pazarcık. Bilgi anında geçmiş. AFAD’ın yetkileri var ama aynı zamanda sorumlulukları da var. AFAD gelen o bilgilerle hemen çalışmalara başlamış. Kanun gereği AFAD’ın böyle durumlarda ilk 45 dakikada oluşacak durumu rapor etmek zorunda. Bağlı bulunduğu bakanlık İçişleri Bakanlığı…





AFAD tarafından hazırlanan ilk raporda Pazarcık’ta 7,4 büyüklüğünde (ilk başta böyle ölçülüyor) bir deprem olduğu ve çok büyü bir zaiyat verilme ihtimalinin de kuvvetle muhtemel olduğu bakanlığa bildiriliyor. Bakanlık da aynı anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ulaştırıyor bilgiyi.





Süleyman Soylu bakanlığa gidiyor. İki bakana daha bilgi veriliyor; bunlardan biri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, diğeri Turizm Bakanı Mehmet Ersoy. Benim bildiğim kadarıyla başka bakan yok. Derhal neler yapılması gerektiği konusunda konuşuyorlar.







‘SOYLU JANDARMAYI, AKAR KOMUTANLARI ARADI’

Hulusi Akar, deprem bölgesindeki garnizon komutanını arıyor. Süleyman Soylu da Jandarma Genel Komutanı’nı arıyor doğrudan. Bölgeye talimat vermesini, Jandarma’nın operasyon için hazır olmasını istiyor. Henüz Cumhurbaşkanı’nın haberi yok.







Sabah namazına kalktığı tahmin edilerek Erdoğan konudan haberdar ediliyor. Ama bunu Süleyman Soylu ya da Hulusi Akar direkt aramıyorlar. Cumhurbaşkanlığına haber veriyorlar. Haber, Cumhurbaşkanı’na aynen aktarılıyor. Alınan önlemler konsunda bilgi veriliyor. Askerin arandığı, AKP’li belediyelerin haberdar edildiği söyleniyor.





‘SOYLU VE AKAR’A ÇOK AĞIR SÖZLER ETTİ’

Erdoğan beklenen tepkiyi koyuyor. Erdoğan’ın Süleyman Soylu’ya telefonda neler söylediğini bilmiyoruz. Bana olayı aktaran kaynak da tam olarak ne söylediğini bilmiyor. Ancak kaynağım, Erdoğan’ın, Süleyman Soylu’ya da Hulusi Akar’a da çok ağır sözler ettiğine emin. ‘Bunun üzerine bizler AFAD olarak hemen operasyonu durdurduk. İnanın bu konuda en günahsız kişiler Süleyman Soylu, Hulusi Akar ve biz AFAD’ız’ dedi.







‘ASKERİN SAHAYA İNMEMESİNİN SEBEBİ ERDOĞAN’



Ben, ‘askerlerin ilk saatlerde bir ara göründüğünü’ söyledim. Bunun üzerine kaynağım, ‘onlar operasyonun geri alındığından haberi olmayan gruplardı’ dedi. ‘Ne yani dedim, bütün o 24 saat askerin, jandarmanın sahaya inmemesinin sebebi sayın Cumhurbaşkanı mı?’ ‘Ne yazık ki evet ‘dedi.







Bunu sormak zorundayım; Sayın Cumhurbaşkanı ‘haberim yok’ diyebilir. İki bakanla da görüşmediğini söyleyebilir. Ben bu haber resmen yalanlanırsa özür dilerim. Ama yalanlanmazsa bu bir faciadır ve mutlak surette normal zamana dönüldüğünde sorumlular yargılanacaklardır.”