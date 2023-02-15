Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında iktidarın ihmalciliğine ve devletin geç kalmışlığına yüklenen İnce sözlerine seçimin ertelenmesi tartışmalarını değerlendirdi. İnce şöyle konuştu:







“YSK ELİYLE DARBE YAPMAYA KALKMAYIN!”

*Bir, enkazın altından son kardeşimiz çıkana kadar seçimin tarihini konuşmayı da, ertelemeyi konuşmayı da askıya aldık. Son kardeşimiz çıkana kadar, onlar çadırlarına yerleşip sokakta kimse kalmadan sobaları yanana kadar, enkazdan son kardeşimiz kurtulana kadar ne ertelemeyi konuşacağız ne seçimin tarihini konuşacağız.







*Seçim ilgi alanımızda değil şu anda. Derdimiz canlarımızla. Ama şunda da uyarmak isterim milletimizi; YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın! YSK sizin memurlarınız, biliyorum. Hiç güvenmiyorum o kuruma, YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın.





*Bunun çözüm yeri TBMM'dir. Çözebiliyorsanız TBMM'de çözersiniz. Çözemiyorsanız, gücünü anayasadan almayan hiçbir kuvvet kullanılamaz. Hiçbir yetki kullanılamaz. Gücünü anayasadan alacaksın.





*Anayasa çok nettir, onun için YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın. Anayasal suç işlersiniz. YSK üyelerini de uyarıyorum, keser döner sap döner bir gün hesap döner, anayasayı ihlal etmekten yargılanırsınız!







