Polis deprem bölgesinde işi gücü bırakıp Erdoğan'ı eleştiren sağlıkçının peşine düştü

Adıyaman’da deprem enkazından canlı yayın mikrofonunu alarak kurtarma çalışmalarının yetersizliğine dikkat çeken anestezi teknisyeni Büşra A. hakkında soruşturma başlatıldı. Polis, sağlık çalışanına tutanak imzalattı.







Sağlık çalışanı olduğunu belirten depremzede dün canlı yayında Habertürk muhabirinin yanına giderek, depremden sonra Adıyaman’da üç gün boyunca arama kurtarma yapılmadığını söylemişti. Sağlık çalışanı, “Adıyaman’ı üç gün boyunca kaderine terk ettiler. Herkes imdat diye bağırıyordu ama kimse gelmiyordu. İnsanlar soğuktan öldüler, açlıktan öldüler. Cumhurbaşkanı gelsin buraya, yüzü yetiyor mu gelsin. Adıyaman’da bir tane vekil yok, bir tane insan yok, bir tane üst düzey yönetici yok. Hepimizi sahipsiniz bıraktınız. Bu kolonların altında hepinizin kanı var, tüm üst düzey yöneticilerinin hepsinin kanı var. Hani nerede kriz yönetimi? Hepsi öldü. Uyan artık Türkiye uyan.” demişti.





Diken’in haberine göre Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) avukatı Kamil Tekin Sürek, sağlık çalışanının evine dün akşam üzeri polisin geldiğini ve tutanak imzalattığını söyledi. Müvekkiline tutanağa şerh düşmesini söyleyen avukat Sürek, sağlık çalışanının “Benim gazeteciye anlattıklarım, söylediklerim suç değildir” diye bir not yazarak tutanağı imzaladığını söyledi.





Sürek, “Yaptıkları işlem şu; savcılık soruşturma açacak muhtemelen. Şu an yoğunluk olduğu için ifadeyi o an almak istemediler, daha sonra ifade alırız diye konuşan kişi kimdir diye tespit yaptılar.” dedi.