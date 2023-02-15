İstanbul'da Şahkulu Dergahı depremzedelere yardım ekibine silahlı saldırı

İstanbul'da Şahkulu Dergahı Pendik Şubesi önünde yaşanan olayda bir kişi silahını ateşledi. Olay sonucunda bacağından yaralanan cemevi çalışanı hastaneye kaldırıldı







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre depremzedeler için yardımların toplandığı İstanbul'da Şahkulu Dergahı'nın Pendik Şubesi'nde meydana gelen olayda 1 kişi yaralandı. Olayın gasp girişimi nedeniyle yaşandığı tahmin ediliyor. Diğer bir iddia ise cemevi önündeki yardım TIR'ının yolu kapanması nedeniyle başlayan tartışmada saldırganın silahını ateşlediği oldu.





ŞAHKULU SULTAN DERGAHI BAŞKANI BEYZADE ÖZKAHRAMAN: OLAY GASP GİBİ GÖRÜNÜYOR

Gerçek Gündem'e konuşan İstanbul’da Şahkulu Sultan Dergahı Başkanı Beyzade Özkahraman, "Bizim Pendik şubemiz var. Depremzedeler için çok miktarda bağış topladı. Şahkulu'nda toplanan bağışlarla birlikte TIR'larla Anadolu'ya sevk edildi. Çok büyük çaba gösterdik depremde. TIR'lardan birine el koymak istemişler. Gasp gibi bir durum olduğunu anladık. Çocuklar da vermemek için direnmiş. O direnme sırasında ateş edilmiş. Arkadaşlarımızdan biri yaralanmış. Biz de yoldayız olay yerine gitmek için. Olay gasp gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.





ARACIN PLAKASI İLE ŞASE NUMARASINI SÖKTÜLER

Dernek yetkililerin verdiği bilgiye göre tartışmanın ardından silahla cemevinde görevli bir kişiyi yaralayan saldırganlar daha sonra geldikleri aracın plakası ile şase numarasını sökerek ve aracı olay yerinde bırakarak kaçtılar.





Bir başka iddiaya göre ise olay dergah önündeki TIR'ının yolu kapatması üzerine başlayan tartışma nedeniyle yaşandı.





PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ GYK ÜYESİ: ALEVİLERİN YAPTIKLARI YARDIM BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMİŞ



Pir Sultan Abdal Kültür Derneği GYK üyesi Hüseyin Ağçal sosyal medyada yaptığı açıklamada; "Burada bir saldırı yok. Kimse merak etmesin. Yardım TIR'ı yüklenirken yoldan geçenlerin TIR'a yönelik saldırıları var. Silahla ateş ediyorlar. Bir canımız orada bacağından yaralanıyor. Buradan anlaşılıyor ki Alevilerin deprem bölgesine yaptıkları yardım birilerini rahatsız etmiş. Bundan dolayı bize dönük bir saldırı gibi gözüküyor. Aleviler bütün canların, depremzedelerin yanında. Yardımlardan vazgeçmeyeceğiz. Merak etmeyin biz buradayız" dedi.