Samanyolu Haber /Gündem / Azerbaycan'da sonuçlar açıklandı: Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı /08 Şubat 2024 11:01

Azerbaycan'da sonuçlar açıklandı: Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Aliyev yüzde 92.5 oyla kazandı

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Azerbaycan'da erkene alınan cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi. Resmî olmayan sonuçlara göre oylamaya katılanların %92.5’i mevcut Başkan İlham Aliyev'e oy verdiği bildirildi. 

Sayılan oy sonuçlarına göre adaylardan Zahid Oruj (bağımsız aday) yüzde 1,8 oy alırken, Fazıl Mustafa (“Büyük Yaratılış Partisi”) yüzde 1,5, Gudret Hasanguliyev (Azerbaycan Birleşik Halk Cephesi) yüzde 1,2, Razi Nurullayev (“Ulusal Cephe”) %0,9, Elshad Musayev (“Büyük Azerbaycan”) %0,4, Fuad Aliyev (bağımsız) %0,3 oy aldılar.

Merkez Seçim Kuruluna göre seçmen listesinde 6 milyon 478 bin 623 kişi yer aldı; Azerbaycan'da 6 bin 573 sandıkta, 37 ülkede ise 49 sandıkta oy kullanıldı. İlk kez son dönemde Azerbaycan topraklarına katılan bölgelerde de oy kullanıldı. 

Farklı ülke devlet başkanları İlham Aliyevi tebrik etmeye başladılar.
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