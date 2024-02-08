Moskova’dan Stockholm'a soruşturmayı sonlandırma tepkisi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya, İsveç Başsavcılığının Kuzey Akım patlamalarına ilişkin soruşturmayı sonlandıracağını duyurmasına sert tepki gösterdi.





Kremlin, İsveç yetkililerinin "bu meseleyi hiç olmamış gibi sonlandırmayı tercih ettiğini" söyledi.





Rusya Dışişleri Bakanlığı ise İsveç'in kendi ekonomik bölgesinde gerçekte ne olduğunun ortaya çıkmasından korktuğunu" belirtti.





Federasyon Konseyi eleştiriyi biraz daha sertleştirerek, İsveç savcılığının "sadece yalan söylediğini" ileri sürdü. Daha önce İsveçli savcı Mats Ljungqvist, doğalgaz boru hatlarına sabotaj yapılmasına ilişkin soruşturmanın tamamlandığını duyurmuş ve bu davada İsveç yargı yetkisinin geçerli olmadığını duyurmuştu.





Rus yetkililer Çarşamba günü, İsveç'in Nord Stream 1 ve Nord Stream 2 açık deniz gaz boru hatlarında 26 Eylül 2022'de meydana gelen patlamalara ilişkin soruşturmayı kapatma kararını değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Stockholm'ün konumunu dikkate değer olarak nitelendirdi. Moskova'nın defalarca İsveç'ten soruşturmanın ilerleyişi hakkında bilgi istediğini hatırlatan ve sonuç alamadığını hatırlatan Peskov, Stockholm'ün "artık bu davayı sonlandırmayı tercih ettiği" sonucuna vardı.





Dmitry Peskov'a göre Rus yetkililer, Almanya'nın bu olayla ilgili kendi soruşturma faaliyetlerini sürdürmesi nedeniyle nasıl davranacağını yakından izleyecek. Buna ilaveten Peskov, “Almanya çok önemli bir varlığı kaybetmiş bir ülke. Kritik altyapılara yönelik terörist sabotajı sonucu patlatılan boruların işletmeciliğini yapan ortak girişime katılan Alman şirketleri vardı... Alman vergi mükellefleri mağdur oluyor, Alman şirketleri bu gaz olmadan sıkıntı çekiyor, rekabet güçlerini ve karlılıklarını kaybediyorlar”. ifadelerini kullandı.





Alman savcılığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada sabotajla ilgili soruşturmanın devam edeceğini söyledi. Ancak bakanlık, çalışmanın ne zaman tamamlanabileceği veya sonuçların kamuya açıklanıp açıklanmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.