Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 30,5910 liradan alınan dolar, 30,5950 liradan satılıyor.



32,9860 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 32,9880 lira olarak belirlendi.



Dün doların satış fiyatı 30,5980 lira, euro'nun satış fiyatı ise 32,9660 lira olmuştu.



GÖZLER ENFLASYON RAPORUNDA



Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk "Enflasyon Raporu" toplantısına çevrildi.



Karahan ilk kez kamuoyu karşısına çıkacak. Karahan, TCMB'nin 2024 1. enflasyon raporunu sunacak. Sunum saat 10.30'da başlayacak.



Analistler, bugün TCMB yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk kez gerçekleştireceği "Enflasyon Raporu" toplantısının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, Enflasyon Raporu ve Karahan'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.