Babacan: Ülkeyi batırma projesidir

Ekonomiye ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:







Her yerde enflasyon var ama Amerika'da enflasyon yüzde 7 oldu diye, 40 yılın en yüksek enflasyon diye büyük bir çaba var. Bizdeki enflasyon korkunç.





Merkez Bankası'nın faizini düşürüyorlar. Hazine'nin faizi yine aynı. Korkunç artmış durumda faiz ödemesi. Yıllarca 50 milyar TL civarında seyreden faiz ödemesi miktarı bu sene 291 milyar TL. Bu faiz bütçesinin tutması mümkün değil.





Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer. Akıl ve bilim çerçevesinde uygulanan ekonomi politikalarıyla düşer.





Gerçek enflasyonun en az yüzde 80, yüzde 100 olduğunu vatandaşımız söylüyor.





DÖVİZE ENDEKSLİ MEVDUAT





1970'lerde bunu denemişler. Özal bunu kapatmış. 'Kendini uyanık sananların bulduğu dalavere yöntemi' demiş.





Bu ülkeyi, devleti, hazineyi batırma projesidir. Tam bir çılgınlık.





İHRACATTAKİ ARTIŞ





İhracattaki artış tabii ki bizi sevindirir. Ama tüm dünyada emtia ürünlerinin fiyatı arttı. Fiyatlar şiştiği için ihracat rakamları da arttı.





İhracattaki artış geçen senin aynı dönemine göre yüzde 21 artış. İthalattaki artış yüzde 49. Bu ne demek? Dış ticaret açığımız arttı.





DIŞ BORÇ





Türkiye'nin 441 milyar dolarlık dış borcu var. Bunda kamu var, özel var. Bu yüksek mi? Yüksek. Ama Türkiye büyüse, Türkiye her sene dolar bazında ihracatını artırsa dersiniz ki Türkiye bu borcu öder. Ama maalesef Türkiye büyüyemeyecek.





Güven olmayınca yeterince yatırım olmuyor. Yatırım olmayınca işsizlik büyüyecek.





BAŞKANLIK SİSTEMİ





Partili taraflı hükümet sistemi başladı 2018'de. Pandemi gelmeden önce ülkenin döviz rezervlerini satmaya, sıfırlamaya başladılar.





Yazık değil mi? Bu borç henüz doğmamış çocukların ödemesi gereken borç. Bunun tek sebebi de kötü yönetim.