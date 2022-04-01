Samanyolu Haber /Gündem / Babacan: Ülkeyi batırma projesidir /01 Nisan 2022 12:33

Babacan: Ülkeyi batırma projesidir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor. Ekonomiye dair açıklamalarda bulunan Babacan, dövize endeksli mevduata ilişkin, "Bu ülkeyi, devleti, hazineyi batırma projesidir. Tam bir çılgınlık" dedi.

SHABER3.COM

Ekonomiye ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her yerde enflasyon var ama Amerika'da enflasyon yüzde 7 oldu diye, 40 yılın en yüksek enflasyon diye büyük bir çaba var. Bizdeki enflasyon korkunç.

Merkez Bankası'nın faizini düşürüyorlar. Hazine'nin faizi yine aynı. Korkunç artmış durumda faiz ödemesi. Yıllarca 50 milyar TL civarında seyreden faiz ödemesi miktarı bu sene 291 milyar TL. Bu faiz bütçesinin tutması mümkün değil.

Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer. Akıl ve bilim çerçevesinde uygulanan ekonomi politikalarıyla düşer.

Gerçek enflasyonun en az yüzde 80, yüzde 100 olduğunu vatandaşımız söylüyor.

DÖVİZE ENDEKSLİ MEVDUAT

1970'lerde bunu denemişler. Özal bunu kapatmış. 'Kendini uyanık sananların bulduğu dalavere yöntemi' demiş.

Bu ülkeyi, devleti, hazineyi batırma projesidir. Tam bir çılgınlık.

İHRACATTAKİ ARTIŞ

İhracattaki artış tabii ki bizi sevindirir. Ama tüm dünyada emtia ürünlerinin fiyatı arttı. Fiyatlar şiştiği için ihracat rakamları da arttı.

İhracattaki artış geçen senin aynı dönemine göre yüzde 21 artış. İthalattaki artış yüzde 49. Bu ne demek? Dış ticaret açığımız arttı.

DIŞ BORÇ

Türkiye'nin 441 milyar dolarlık dış borcu var. Bunda kamu var, özel var. Bu yüksek mi? Yüksek. Ama Türkiye büyüse, Türkiye her sene dolar bazında ihracatını artırsa dersiniz ki Türkiye bu borcu öder. Ama maalesef Türkiye büyüyemeyecek.

Güven olmayınca yeterince yatırım olmuyor. Yatırım olmayınca işsizlik büyüyecek.

BAŞKANLIK SİSTEMİ

Partili taraflı hükümet sistemi başladı 2018'de. Pandemi gelmeden önce ülkenin döviz rezervlerini satmaya, sıfırlamaya başladılar.

Yazık değil mi? Bu borç henüz doğmamış çocukların ödemesi gereken borç. Bunun tek sebebi de kötü yönetim.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Babacan: Ülkeyi batırma projesidir Sonraki Haber >>

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Sedat Peker ortaya çıktı

Sedat Peker ortaya çıktı

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:57