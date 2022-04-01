İYİ Parti ve CHP'li üyelerin de desteğiyle HSK, iki hakim ve savcıyı daha ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hilal Erkeş ile Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Osman Görgünoğlu’nun Gülen Hareketi’ne iltisak iddiasıyla meslekten ihraç edilmelerine karar verdi. Karara İYİ Parti ve CHP’nin seçtiği üyeler de destek verdi.







İTİRAFLARLA MESLEKTEN ÇIKARILDILAR

Resmi Gazete’de yer alan karara göre HSK, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hilal Erkeş ile Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Osman Görgünoğlu’nun durumlarını ele aldı. Buna göre, daha önce meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların ifadeleri ile Erkeş ve Görgünoğlu’nun meslekten çıkarılmasına karar verildi. HSK’nın kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, İYİ Parti ve CHP kontenjanlarından seçilen üyelerin de desteği ile oybirliği ile alındı.





HAKİM-SAVCI İHRAÇLARI RUTİNE DÖNÜŞTÜ

15 Temmuz’dan sonra 4 bin 300 hakim ve savcı Gülen Hareketi’ne yakın oldukları iddiasıyla ihraç edildi. Havuzun amiral gazetesi Sabah, geçen yıl eylül ayında hakkında soruşturma yürütülen bin hakim ve savcının görevlerinden uzaklaştırılacağını iddia etti. Ekim ayından itibaren başlayan ihraçlarla HSK bugüne kadar 100’e yakın hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı.