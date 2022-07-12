Babacan: YSK’ya zerre güvenim yok, parmak boyamayı önereceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Pursaklar’da otomotiv sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Ekonomik gidişatı değerlendiren Babacan, “Koskoca devlet yönetiyorsunuz. ‘Denedik, olmadı. Kusura bakmayın’ deme lüksünüz yok” diye konuştu.





Yüksek Secim Kurumu'na zerre kadar güveni olmadığını belirten Babacan şu ifadeleri kullandı:





"Seçimler elektronik ortama gittiği anda ben güvenemem. Altyapıdan öte ahlaki yapımız hazır değil. YSK kanuna aykırı karar veriyor, yaşadık. Kanun, ‘Mühür olmayan oy pusulaları geçersizdir’ diyor. YSK ‘Mührü olmayan oy pusulalarını ben sayıyorum’ dedi. YSK, bu memlekette kanunun dışında iş yaptı. Nasıl güveneceğiz? YSK’yı elinde tutan, oradaki bilgi işlem sistemine üç kişiyi koyar. ‘Arkadaş, beni yüzde 52 çıkarın’ der ve bakarsın yüzde 52 çıkmış. Şu andaki hükûmete de devlet yapısına da YSK’ya da zerre kadar güvenim yok. Hatta biz parmak boyamayı önereceğiz. İlkel ama maalesef her türlü oyunu oynuyorlar.”





Babacan döviz kurları hakkında ise şunları dile getirdi:





“Döviz kuru serbest piyasada değil artık. Tamamen hükûmetin, Merkez Bankası’nın, ilgili kuruluşların sürekli manipüle ettiği bir alan. Neyi ne zaman yapabilecekleriyle ilgili kimsenin bir fikri yok. Çünkü bir politika yok. Hükûmetin bir ekonomi politikası yok.





Merkez Bankası bağımsız olsaydı, kendi Para Politikası Kurulu ile karar vererek işleri yönetseydi bunun iletişimi baştan yapılırdı. Merkez Bankası ‘Bizim politikamız şudur, şöyle bir durumda şu hareketi yapacağız’ diye anlatırdı. O anlattığı çerçevede de para politikasını kurardı. Şu anda hükûmetten son dakika ne talimat gelirse onu yapıyor. Talimatların çoğu da yanlış oluyor. Rastgele giden bir şey var. Döviz kuruyla ilgili her şey olabilir. Ona göre iş yapmak gerekiyor. Ona göre tedbirli olmak gerekiyor.”