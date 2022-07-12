Akın İpek: Bunların derdi, kanlı pastadan kendilerine düşen pay!

Akın İpek’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:





Geçmişte de çok söyledim; bizden farklı düşünen insanları, yeni bir şeyler öğrenelim diye dinlemek lazım. Fakat, kardeşim, etrafına mikrop saçanları çıkarıp duruyorlar ne hikmetse. Tüm varlıklarımı, kaynaklarını yayınladım! Hala aynı telden çalıyor beton kafalı herifler.





Bunların derdi, vatandaşın malına çökülmüş, masum insanlar yıllardır hapiste, çoluk çocuk perişan falan değil. Bunların derdi, Hak, Hukuk, Adalet de değil. Bunların dertleri, kanlı, kirli pasta dan kendilerine düşen pay. Hangi mahalleden olursa olsun, suratlarına tükürmek lazım.





Ülkenin en kirli simaları, normal şartlarda insan içine çıkamayacak ne kadar müptezel varsa, hırsız varsa hepsi meydanda. Müptezellerin, hırsızlara, gaspçılara itirazı, paylaşımla ilgili… Başka bir dertleri yok heriflerin. Allah C.C. Namuslu ahlaklı insanların yardımcı olsun.