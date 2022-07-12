Samanyolu Haber /Gündem / Osman Kavala'dan AİHM kararı açıklaması /12 Temmuz 2022 11:36

Osman Kavala'dan AİHM kararı açıklaması

Kavala, AİHM'in dün aldığı kararı "bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur" şeklinde değerlendirdi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 18 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala davasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat 2022 tarihinde başlattığı ihlal prosedürü kapsamındaki kararını dün açıklamıştı. AİHM, Osman Kavala davasında Türkiye'nin "AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği" gerekçesiyle AİHS'nin 46/1'inci maddesini ihlal ettiği hükmetmiş ve Kavala'ya 7 bin 500 Euro mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırmıştı.

Konuyla ilgili Osman Kavala'dan ilk açıklama geldi.Kavala'nın açıklaması şöyle:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 10 Aralık 2019'da aldığı kararda tutuklanmamın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün açıklanan kararında hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hala devam ettiğini hükme bağladı. Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur. 

Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum"
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