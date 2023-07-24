'BAE’den gelecek 50 milyar doların 10 milyar doları yolda kaybolur''

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı’nda resmi törenle karşılanmıştı. İki lider arasında 50,7 milyar dolar değerinde anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmalar başlıklar halinde verilmiş ve ayrıntıları paylaşılmamıştı.



Ekonomi gazetesinin yayınında Hakan Güldağ’la bu anlaşmayı değerlendiren Ali Ağaoğlu, ”Mesela 50 milyar dolarlık mevduat gelsin bize, beş ayda yer bitiririz onu biz. Zaten o 50 milyar doların 10’u yolda kaybolur, 40 milyar dolarlık iş yapar” dedi.



Ağaoğlu şunları söyledi: ”Tartışılıyor, ben de soruyorum; Körfez’den gelen para mı daha iyi, IMF’den mi diye. IMF’den gelecek 50 milyar dolar beraberinde yapısal önlemler getireceği için 500 milyar dolarlık etki yapar piyasaya. Türkiye’deki bir varlığı sattık diyelim. 10 yıllık karına karşılık mesela. Satın alan temettü olarak parasını geri alacak zaten… IMF taraftarı değilim ama IMF kuralları üzerinden gelecek bir 50 milyar dolara, biz Körfez sermayesinden gelecek 50 milyar dolara benzer koşulları eklesek o da 500 milyar dolarlık iş yapar. Benzer koşullar nedir? Mali disiplindir, ihale yasasıdır, Merkez Bankası’nın bağımsızlığıdır…”