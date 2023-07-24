İcra dosyaları yedi ayda yüzde 63 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, seçimden sonra kredi kartı harcamaları arttı.

1 Ocak – 21 Temmuz tarihleri arasında geçen sene 5 milyon 8 bin 816 icra dosyası bulunurken, bu rakam 3 milyon 142 bin 564 adet daha artarak 21 Temmuz 2023 itibarıyla 8 milyon 151 bin 380'e yükseldi.

Sözcü’nün haberine göre, icra dairelerine yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,7 arttı. Halen icra dairelerindeki dosya sayısı da 21 milyon 821 bin oldu.





BDDK'nın 14 Temmuz verileri ile karşılaştırıldığında, bankaların bireysel kredi kartı alacakları 12 Mayıs'tan bu yana 138 milyar lira artışla 670 milyar liradan 808 milyar liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 393 milyar 435 milyon lirası taksitli, 415 milyar 275 milyon lirası taksitsiz oldu. Aynı dönemde tüketici kredileri tutarı, 50 milyar lira artışla 1 trilyon 403 milyar liraya yükseldi.