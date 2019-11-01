Bağdadi’nin yardımcısı: Kobani’ye saldırmamız için Erdoğan ısrar etti

Abdullah, “Bağdadi, Kobanê’ye saldırılmasını istedi. Bu duruma itiraz ettik, kabul etmedi. Daha sonra öğrendik ki Erdoğan ısrar etmiş.” dedi. Erdoğan, Kobani saldırıları başladıktan yaklaşık 1 ay kadar sonra 7 Ekim 2014’te yaptığı bir konuşmada, “Kobani düştü düşecek!” demişti.





IŞİD’in öldürülen lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin en yakın yöneticisi Iraklı Taha Abdurrahim Abdullah, esir düştüğü Suriye Demokratik Güçleri’ne ilginç açıklamalar yaptı. 23 Mart’ta Derezor Baxoz’da esir alınan Abdullah, Türkiye ile IŞİD arasındaki ilişkilerden, Kobanê saldırısına kadar birçok konuda önemli iddialarda bulundu. Sorgusu halen devam eden Abdullah, Kobanê savaşının talimatının birçok yönetim üyesinin itirazlarına rağmen bizzat Bağdadi tarafından verildiğini söyledi. Abdullah’ın iddiasına göre Erdoğan bu konuda ısrarcı olmuş.









“KOBANÊ’DE AĞIR KAYIPLAR VERDİK”

ANF’nin geçtiği habere göre Abdullah, IŞİD’in 13 Eylül 2014’te başlayan Kobanê saldırısı konusunda önemli bilgiler verdi. Abdullah, “Savaş hazırlığı yapıyorduk fakat hedefimiz Kobanê değil, Şam’a ilerlemekti. Bağdadi, Kobanê’ye saldırılmasını istedi. Bu duruma itiraz ettik. Ama kabul etmedi. Kobanê’de ağır kayıplar yaşadık. Daha sonra öğrendik ki Bağdadi’nin bir gecede yönümüzü Kobanê’ye çevirmesinin nedeni Türklerin ısrarıydı. Kobanê’ye saldırılmasını Türkler istemişti. Erdoğan ısrar etmişti. Daha sonra zaten bu savaşın komutanı olan Ebu Yasir Iraki susturulmak için Irak’a gönderildi. Ebu Yasir bu durumu fark etmişti.” diye konuştu.





ERDOĞAN: KOBANİ DÜŞTÜ DÜŞECEK!

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki ilk gezisini 7 Ekim 2014’de Gaziantep’e yapmıştı. Kobani saldırılarının başlamasından yaklaşık bir ay sonra. Burada sığınmacıların kampında konuşan Erdoğan, Kobani’de YPG ile çatışan IŞİD’in koalisyon güçlerince havadan vurulduğunu hatırlatmış ve şöyle demişti: “Havadan bombalayarak bu sorunlar çözülmez. Bununla ilgili yerde mücadele eden yapılarla işbirliği kurulmadan netice alınamaz. İşte aylar geçti ve herhangi bir netice yok. Şu anda Kobani de düştü düşüyor.”