Bahçeli, deprem paralarını sorgulayanları hedef aldı

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem üzerinden yardımların yetersizliğine tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarını hedef alan Bahçeli, "Ünlü ünsüz bazı soytarıların, sosyal medyadaki provokatif paylaşımları rezalettir. Bunların milli ve ahlaki seviyeleri dip yapmıştır. Milli kederde buluşamayan, milli haysiyete nasıl sahip çıkacaktır. Enkazın altında kalan fikren ve ahlaken bunlar değilmidir? Bunlar içimizde dışımızda sürünen zehir yılanlarıdır. Elazığ'ın Türk mü Kürt mü olduğunu sorgulayan şerefsizlerle, Malatya'da hasar gören bazı köylerin Alevi olduğundan dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını söyleyen alçaklar amaçlarına ulaşamayacaklardır. Millet burnundan solurken fitne aşılamak için çakal mevzisine girenler inanıyorum ki hak ettikleri cezaları alacaklardır" diye konuştu.