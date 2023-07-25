Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli: Ekrem’e karşı Özgür derim /25 Temmuz 2023 20:28

Bahçeli: Ekrem’e karşı Özgür derim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" dedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Genel Kurul’daki görüşmeleri değerlendiren Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP’de bir genel başkan değişimi gerçekleşirse İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı Özgür Özel’i destekleyeceğini söyledi.

Bahçeli, “Özgür Bey’in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle. O bakımdan kendi kendime sordum, CHP’de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim” ifadelerini kullandı.
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