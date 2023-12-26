MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında partililere seslendi. "TBMM'de terörist istemiyoruz" ifadelerini kullanan Bahçeli, DEM Parti'nin kapatılmasını istedi. AYM'yi de hedef alan Bahçeli, "AYM'nin malum başkanı ve üyeleri yüreklerimizi kavuran şehit haberleri karşısında acaba ne hissetmişlerdir. Nasır tutmuş vicdanları biraz olsun sızlamış mıdır? AYM önünde görüşülmeyi bekleyen 129 bin 140 bireysel başvuru dosyası varken hatta bazılarına yıllardır sıra gelmemişken Can Atalay dosyasını acilen inceleyip hak ihlali kararı verilmesinin izahını nasıl yapacaklardır. Aynı özen, hassasiyet, dikkat neden ve niçin HDP ve devamı partilerinin kapatılma davalarında gösterilmemektedir." ifadelerini kullandı.







Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'da düzenlenen cenaze töreninde yaşanan provokasyonla ilgili konuşan Bahçeli, "Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahıs aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir." dedi.





Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:







"DİŞİMİZİ SIKIYORUZ"



Tetiği çeken PKK'lı teröristtir, ancak silahı temin eden, mermiyi veren, hedefi gösteren, eylem zamanını veren güçler de terörü ve terörizmi himaye eden alçaklardır. Türkiye'nin hızını yavaşlatmak, yeni yüzyıl heyecanını azaltmak, milli birlik ve kardeşliğimizi yaralamak için menfur bir operasyon devrededir. Bu operasyonda CHP'nin demlenmesi amaçlanmıştır. Ne zaman Türkiye başını kaldırsa, bir adım öne çıksa, adından bahsettirse çok geçmeden farklı kaynaklardan doğsa da aynı gayeye hizmet eden musibetlerle karşılaşıyoruz. Ne zaman küresel zeminde hakkın ve haklının yanında durup zalime ve zulme hayır desek yumuşak karnımızdan darbe alıyoruz. Ne zaman yürümeyi bırakıp koşalım diyoruz, karanlık oyunlarla, alçak operasyonlarla engellenmek, durdurulmak, daha korkuncu boğulmak isteniyoruz. Her yerden üstümüze geliyorlar. Her iğrenç yolu deniyorlar. Gözümüzün içine baka baka ihanetin fermanını okuyorlar. Göstere göstere terörizme güzelleme yapıyorlar. Dişimizi sıkıyoruz ve sabır diyoruz. Herhangi bir çılgınlığa tevessül etmeyelim istiyoruz. Ne var ki tahrik kampanyası soğukkanlı duruşumuzu gittikçe sarsıyor.





"CHP MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİDİR"



DEM ve CHP'nin haricinde TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi parti açıklanmış ortak metne imza koyarak milletimizin sesine ses olmuşlar, terör saldırılarını şiddetle kınamışlardır. Sormak lazım, CHP bu metnin neresini beğenmedi, niçin telaşa kapıldı? CHP, DEM'in peşinde yuvarlana yuvarlana, ahlaki mirasını kaybetmiştir. Hepsine birden yazıklar olsun diyorum. Bugünkü CHP, DEM kadar milli güvenlik tehdididir.





Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahıs aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir. CHP işgal edilmiş, Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir. CHP Genel Başkanı'nın Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananlardan sonra Milli Savunma Bakanımıza saldırması alçaklıktır, korkaklıktır. Görevini onurla yapan Milli Savunma Bakanımıza üst perdeden ve tehditvari konuşan esir zihniyet, bu güne kadar kaç kişinin aklını başına getirmiş de böyle atıp tutmaktadır. Bu şahısta akıl olsa zaten böyle konuşmaz, konuşamaz."







