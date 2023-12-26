CHP'ye 'hain' diyen Bahçeli'ye sert yanıt: Özgür Özel: PKK’nın adını anmayan bir hain arıyorsan, işte Recep Tayyip Erdoğan’ın tweet’i



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.





Özel, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'ye hain demesine yanıt verirken, "Sayın Bahçeli. Bugün dedin ya, 'O PKK’nın adını anmaz onlar, hain onlar.' PKK’nın adını anmayan bir hain arıyorsan, işte Recep Tayyip Erdoğan’ın tweet’i" ifadelerini kullandı.





CHP lideri Özel ayrıca, HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı eyalet sistemi ve özerklik çıkışına ilişkin de ittifak ortakları Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.





Özel konuya ilişkin, "HÜDAPAR genel başkanı MHP sırasına bakarak eyalet sistemi, federasyon ve özerklik tartışılmalıdır dedi. Bunlar HÜDAPAR ile ortaklık yapmadılar mı? Hadi Erdoğan, saysın, rabiayı saysın, tek devlet, tek bayrak, tek milleti saysın. Ağzına geleni söyleyen Devlet Bahçeli hadi çık sen anlat bu sistemin olumlu yanlarını" diye konuştu.



