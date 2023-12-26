Terim teknik direktörlüğe dönüyor! İşte yeni takımı

İstanbul Levent'te bulunan DenizBank'ın şube müdürü Seçil Erzan'ın spor dünyasından birçok kişi dolandırdığı fon vurgununa ismini veren Fatih Terim, uzun bir süre gündemde kalmıştı.







Olayla ilgili olarak Savcılık, teknik direktör Fatih Terim’in hesap hareketlerinin incelenmesini istemişti.





En son 2022 yılında Galatasaray'ı çalıştıran Terim'in, yeniden futbola döneceği açıklandı.





Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Yunanistan Super League ekiplerinden Panathinaikos, Teknik Direktör Fatih Terim ile anlaşmak üzere.





Atina temsilcisi ile anlaşan deneyimli çalıştırıcının yarın sözleşme detaylarını görüşmek üzere Yunanistan'a gideceği bildirildi.





Sözleşmesine ilişkin herhangi bir detay bulunmuyor.







TERİM DOĞRULADI

Gazeteci Ertuğrul Özkök'e iddialarla ilgili konuşan Fatih Terim, anlaşmayı doğruladı. Terim, “Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina’ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum” dedi.

