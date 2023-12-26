Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve HÜDA-PAR'ın arasına özerklik girdi: Bakan Tunç'tan cevap /26 Aralık 2023 14:52

AKP ve HÜDA-PAR'ın arasına özerklik girdi: Bakan Tunç'tan cevap

argı Reformu toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun 'özerklik' açıklamasına yanıt verdi. Tunç ayrıca Meclis'teki dokunulmazlık dosyalarına ve motokuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna ilişkin de konuştu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu toplantısı sonrası soruları yanıtladı. Tunç, burada HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun 'özerklik' açıklamasına yanıt verdi.

"SÖZ KONUSU OLAMAZ"
Tunç, "Değiştirilemez maddelerin tartışılması söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir" dedi.

NE OLMUŞTU? 
Yapıcıoğlu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz” demişti.

AYM'NİN CAN ATALAY KARARI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Tunç, "AYM'nin kararlarıyla ilgili bazı tartışmalar oluştu. Anayasa maddeleri değişmediği sürece bu hükümlerin uygulanması lazım. Anayasa Mahkemesi de Yargıtay da Anayasa'ya bağlı olacak. AYM'nin de Yargıtay'ın da uygulamak zorunda olduğu bir anayasa var" ifadelerini kullandı.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLU İFADE VERECEK
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin de konuşan Tunç, "Adli Tıp'tan rapor geldi. Araç sürücüsünün asli kusurlu, kuryenin tali kusurlu olduğu raporu geldi. Bu netice çerçevesinde dava açılarak soruşturma devam edecek. Yargımız, vatandaşımızın hakkını ve hukukunu koruyacaktır. Bilirkişi raporu çerçevesinde iddianame hazırlanacak. İlgili kişi de yurt dışından gelerek ifadesini verecektir" dedi.
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