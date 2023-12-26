İzmir Buca’ya bağlı Belenbaşı Köyü’ndeki Belenbaşı İlkokulu’na, 12 Eylül sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde görev yapan ve tutuklulara yaptığı işkencelerle hatırlanan Esat Oktay Yıldıran’ın adı verildi.







Muhalefeti ayağa kaldıran karar AKP yönetimi içerisinde de tepkiye yol açtı. AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, sosyal medya paylaşımında "Açık konuşalım, bir okula Esat Oktay’ın isminin verilmesi Şeyh Said isminin bir bulvara verilmesine karşı bir misilleme! Muhatapları belli olan bir misilleme!" dedi.





"Bir işkencecinin hayatında iyi ve güzel olan nedir, ibretten başka" diyen AKP'li Miroğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Bu iş Türkiye’ye yakışmadı Sayın Bakanım!" diye seslendi.