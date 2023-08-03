Samanyolu Haber /Gündem / Bahis baronu, mahkeme kararı ile hakkındaki haberleri sansürletti /03 Ağustos 2023 08:12

Bahis baronu, mahkeme kararı ile hakkındaki haberleri sansürletti

BirGün yazarı Timur Soykan’ın Kuzey Kıbrıs’taki yasadışı bahis sistemini anlattığı Ekim 2021 tarihli yazısı, “yasadışı bahis” suçundan hüküm giyen Veysel Şahin’in başvurusu üzerine 30’dan fazla içerikle birlikte erişime engellendi. Kararda, Şahin'in "rencide edildiği" kanaatine varıldığı aktarıldı. Nisan ayında cezaevinden tahliye edilen Şahin, mayıs ayında sonuçlanan bir davada 21 yıl hapis cezası almıştı.

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Türkiye’de yargının aldığı akıl almaz kararlara bir yenisi daha eklendi.

Geçen nisan ayında Marmara Cezaevi’nden (Silivri) tahliye edilen yasadışı bahis baronu Veysel Şahin, yargıya başvurarak BirGün yazarı Timur Soykan’ın kendisi hakkında bilgiler içeren yazısı için engelleme kararı çıkarttı.

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Veysel Şahin’in avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine Şahin’le ilgili bilgilerin yer aldığı 30’dan fazla internet içeriği için içerikten kaldırma kararı verdi.

Hakimliğin kararında, “vicdani kanaat” neticesinde, Şahin’in “kişilik haklarının ihlal edildiği” ve “haberlerin gerçeklik/doğruluk kriterini karşılamadığı” sonucuna varıldığı aktarıldı.

Kararda, yasadışı bahis hükümlüsü Şahin ile ilgili kaleme alınan haberlerde Şahin'in “suçlandığı” ve “rencide edildiği” öne sürüldü.

Timur Soykan, 25 Ekim 2021 tarihinde BirGün’de yayınlanan “Kupon vatan” başlıklı yazısında, Kuzey Kıbrıs’taki kumar ve yasadışı bahis organizasyonunun nasıl işlediğini anlatıyordu.

“Yasadışı örgüt kurmak” ve “bahis oynatmak” suçlarından 2018 yılında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve yazının yazıldığı tarihte cezaevinde olan Veysel Şahin, infazını tamamladığı gerekçesiyle Nisan 2023'te Silivri'den salıverilmişti.

Şahin, Temmuz 2017’de sağlık sorunları yaşayan babasını ziyaret etmek için geldiği Sivas’ta yakalanmıştı.

21 YIL HAPİS CEZASI

Cezaevinden tahliye edilen Veysel Şahin, geçen mayıs ayında yargılandığı bir davada ise 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi, Şahin’in, “7258 Sayılı Yasaya Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 21 yıl 8 ay hapis ve 1.666.600 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.
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