Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Şakkadanak' Necmettin, şimdi de akaryakıt kehaneti ile gündem oldu /03 Ağustos 2023 07:44

'Şakkadanak' Necmettin, şimdi de akaryakıt kehaneti ile gündem oldu

"Şakkadanak Necmettin" olarak bilinen ekonomist Necmettin Batırel, sürekli zamlanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili korkutan bir tahminde bulundu.

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Kamuoyunda "Şakkadanak Necmettin" olarak bilinen ekonomist Necmettin Batırel, sık sık fiyatı değişen akaryakıtın daha da zamlanacağını söyledi. Batırel, "Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, benzin ve motorinin litresi Avrupa standartlarına 1.5 euroya (44 TL'ye) yükselecek." dedi.

EKONOMİST BATIREL'DEN ÜRKÜTEN TAHMİN

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda peş peşe zam geldi. Neredeyse her gece zamlanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili "Şakkadanak Necmettin" olarak bilinen ekonomist Necmettin Batırel'den ürküten bir tahmin geldi.

44 TL'YE YÜKSELECEK

Twitter hesabından paylaşım yapan Batırel şunları söyledi: "Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, benzin ve motorinin litresi Avrupa standartlarına 1.5 euroya (44 TL'ye) yükselecek."

OLAYIN GEÇMİŞİ

6 yıl önce CNN Türk'te katıldıkları programda karşı karşıya gelen Batırel ile Demirtaş arasında geçen diyalog her döviz kuru artışında yeniden gündeme geliyordu.

Batırel söz konusu programda “Ben olsam dolar rezervinden 10 milyar doları şakkadanak satarım! Şaşırır millet! Arkadan şak bir 10 milyar dolar daha satarım! 20... yetmedi! Bir 10 daha! 30... Biter zati çil yavrusu gibi dağılır millet” ifadelerini kullanmıştı.

Programın diğer konuğu Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise bu yöntemle doların düşmeyeceğini belirtmişti.
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