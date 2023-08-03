Samanyolu Haber /Gündem / Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi /03 Ağustos 2023 07:34

Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi

İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'u hiçbir kanal istemedi. Tatlıses, çareyi programı kendi kanalında yayınlamakta buldu.

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İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İbo Show isimli programın Tatlıses TV’de yayınlanacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Her kanalda dizi dizi sıraya girdik, İboshow, tatlıses tv’ye yapacağız stüdyo hazırlığımız bir aya biter 2 aya kadarda sizlerle olacağımız için çok mutluyuz iboshow sizlerle olacak herkese yer vereceğiz” ifadelerini kullanan Tatlıses’in programının reytinglere yenik düştüğü öne sürüldü.

Eski izlenme oranlarını yakalayamayan programda hep aynı sanatçıların çıkması izlenme oranlarını düşürmüştü.
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