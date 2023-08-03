Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İbo Show isimli programın Tatlıses TV’de yayınlanacağını duyurdu.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Her kanalda dizi dizi sıraya girdik, İboshow, tatlıses tv’ye yapacağız stüdyo hazırlığımız bir aya biter 2 aya kadarda sizlerle olacağımız için çok mutluyuz iboshow sizlerle olacak herkese yer vereceğiz” ifadelerini kullanan Tatlıses’in programının reytinglere yenik düştüğü öne sürüldü.



Eski izlenme oranlarını yakalayamayan programda hep aynı sanatçıların çıkması izlenme oranlarını düşürmüştü.