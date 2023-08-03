Samanyolu Haber /Gündem / Esenyurt’ta kaos bitmiyor: Gece bekçisi evinde ölü bulundu /03 Ağustos 2023 07:27

Esenyurt’ta kaos bitmiyor: Gece bekçisi evinde ölü bulundu

Esenyurt’ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin evinde şüpheli şekilde ölü olarak bulundu. Cin’in cenazesi ise görevlilerce Adli Tıp Morguna sevk edildi.

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Olay, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1945 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü Gürpınar Polis Merkezi Amirliğinde bekçi olarak görevli İbrahim Cin’in (28) ailesi kendisine ulaşamadı.

Yaşadığı evin kapısını çalan yakınları cevap alamazken çilingir ile eve girildi. İbrahim Cin’in yüzüstü şekilde yatakta yattığını gören yakınları büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken Cin’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

İbrahim Cin’in burnunda ve yatağında kan izleri bulundu. Sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek çalışma yaptı. İbrahim Cin’in ölüm nedeni henüz bilinmezken cenazesi görevlilerce Adli Tıp Morguna götürüldü.
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