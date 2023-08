"İklim değişikliği Temmuz ayında her 5 kişiden 4'ünü etkiledi"

Kar amacı gütmeyen İklim Merkezi'nin yayımladığı yeni bir rapora göre , iklim değişikliği günlük ortalama sıcaklıkları önemli ölçüde arttırken 6,5 milyardan fazla kişi ya da dünya nüfusunun yüzde 81'i, bu durumdan etkilendi.İklim Merkezi Başkan Yardımcısı Andrew Pershing, "İklim değişikliğini gerçekten neredeyse her yerde hissediyoruz" dedi.Araştırmacılar Temmuz ayında 4 bin 711 kentin 4 bin 19'unda iklim değişikliği izlerine rastladı. Diğer uzmanlar da Temmuz ayının kayıtlara geçen en sıcak ay olduğu görüşünde.ABD'de 244 milyondan fazla kişi iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı sıcakları hissettiABD'de en az 244 milyon kişi Temmuz ayında iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı sıcakları hissetti. ABD'de iklim değişikliğinden en çok etkilenen yer ise Florida eyaleti.Çalışmaya göre tropik kuşakta yaşayan 2 milyar kişi için Temmuz ayının her gününün, eski Temmuz aylarına oranla daha sıcak olma ihtimali üç kat arttı. Buna Suudi Arabistan'daki Mekke ve Honduras'taki San Pedro Hula gibi milyonlarca kişilik nüfusu olan kentler de dahil.İklim değişikliği etkisinin en yoğun hissedildiği gün 10 Temmuz'du. Rapora göre 10 Temmuz'da 3,5 milyar kişi küresel ısınmadan kaynaklanan aşırı sıcakları hissetti. Bu Maine Üniversitesi'ne göre küresel düzeyde en sıcak gün olan, 7 Temmuz'dan farklı.Çalışma hakem incelemesinden henüz geçmedi çünkü Temmuz ayı daha yeni sona erdi. Ancak çalışma diğer grupların da kullandığı hakem incelemesinden geçen iklim parmakizi metotlarını kullandı. Bu nedenle Ulusal Bilimler Akademisi tarafından geçerli kabul ediliyor. Associated Press haber ajansına konuşan iki iklim uzmanı da araştırmanın güvenilir olduğu görüşünü doğruladı.İklim Merkezi bir yıldan uzun süre önce, İklim Değişimi Endeksi adlı bir ölçüm aracı geliştirdi. Bu araç, Avrupa ve ABD hava tahminlerini, gözlemlerini ve bilgisayar simülasyonlarını kullanarak iklim değişikliğinin, dünyadaki sıcaklıklar üzerindeki etkisini gerçek zamanlı hesaplıyor.İklim değişikliğinin etkisini ölçmek için bilim adamları, kaydedilen sıcaklıkları, iklim değişikliğinden kaynaklanan ısınmanın olmadığı daha soğuk olan simüle edilmiş bir dünyayla karşılaştırıyor. Bu simülasyon 1,2 Santigrat derece daha soğuk.Princeton Üniversitesi'nden iklim bilimci Gabriel Vecchi, "Şimdiye kadar hepimiz sıcak hava dalgalarının küresel ısınmadan kaynaklanıyor olduğunu biliyorduk. Ancak maalesef bu ay bu çalışmanın da gösterdiği gibi gezegendeki insanların büyük çoğunluğu, küresel ısınmanın 'aşırı sıcaklık etkisini' hissetti" dedi.ABD'de 22 şehir iklim değişikliğinin aşırı ısınmayı üç kat arttırmasının muhtemel olduğu en az 20 gün geçirdi. Bu şehirler Miami, Houston, Phoenix, Tampa, Las Vegas ve Austin.ABD'de Temmuz ayında iklim değişikliğinden en çok etkilenen kent ise Florida'daki Cape Coral oldu. Fosil yakıt tüketimi Temmuz ayı sıcaklık artışını 4,6 kat daha mümkün kıldı. Temmuz boyunca 31 günün 29'unda iklim değişikliğinin önemli izlerine rastlandı.ABD'nin kuzeyinde Temmuz ayında daha az iklim değişikliği etkisi görüldü. Araştırmacılar Kuzey Dakota, Güney Dakota, Wyoming, kuzey California, New York'un kuzeyi, Ohio, Michigan, Minnesota ve Wisconsin'de iklim değişikliğinin önemli etkilerine daha az rastladı.İklim Merkezi Başkan Yardımcısı Pershing, ABD'nin güneybatısı, Akdeniz ve Çin'deki sıcaklık dalgalarının, iklim değişikliğini inceleyen uluslararası girişim World Weather Attribution tarafından özel bir incelemeye tabi tutulduğunu, ancak Karayipler ve Orta Doğu gibi yerlerin çok büyük iklim değişikliği sinyalleri alınmasına rağmen dikkat çekmediğini belirtti.