Kongre binasında silahlı saldırgan ihbarı asılsız çıktı

Başkent Washington DC'deki Kongre binasında aktif bir silahlı saldırgan olabileceği belirtildi. Reuters haber ajansına göre Kongre polisi Senato binasındakilere bulundukları yerden çıkmama çağrısı yaptı. Ancak dakikalar sonra Washington polisi tarafından yapılan açıklamada, ihbarın asılsız olduğu belirtildi. Yaralanan olmadığı ve silahlı saldırgan da tespit edilmediği kaydedildi.



Kongre polisi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, saldırgan haberi nedeniyle herkese bulunduğu yerde saklanma çağrısı yaptı, ancak doğrulanmış herhangi bir silah sesi haberi almadıklarına da dikkat çekti.



Kongre polisi ayrıca yayımladığı uyarıda herkese ofislere girme, acil durum ekipmanlarını yanlarına alma, elektronik cihazları susturma ve sessiz kalma tavsiyesinde bulundu.



ABD Senatosu yaz tatilinde olduğu için Kongre üyelerinin çoğu ofislerinde değildi.



Ancak Senato'da kongre üyelerinin dışında kafeterya, güvenlik ya da bina görevlisi olarak çalışan onlarca kişi var.



İhbarın asılsız olduğu haberinin gelmesinden önce Kongre binası önünde polis ekipleri toplandı, bazı çalışanların binanın dışına çıktığı görüldü.