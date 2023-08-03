Trump yargıç karşısına çıkıyor: İşte beş soruda seçim sahtekarlığı davası





Trump neyle suçlanıyor?





Trump’a yöneltilen dört suçlamadan biri olan bu suçlama, ABD’de İç Savaşın ardından 1870’te yürürlüğe giren ve ırkçı grup Ku Klux Klan’ı hedef alan bir yasaya dayanıyor.





İç Savaş sonrası siyahların haklarını korumak amacıyla uygulanan bu yasanın 241. maddesi, “Anayasa ya da federal yasa tarafından korunan bir hakkını kullanan kişinin yaralanması, baskılanması, tehdit edilmesi ya da gözdağı verilmesine yönelik komployu” suç sayıyor.





İddianamede söz edilen "İşbirlikçiler" kim?

İddianamede “işbirlikçi” sıfatıyla 2020 seçimi sonuçlarına müdahale komplosunda altı kişiden söz ediliyor. Bu kişilerin isimleri açık açık iddianamede yer almıyor.





Ancak iddianamenin bu bölümünde “işbirlikçi” rollerine ilişkin yapılan tanımlamalardan bu kişilerin beşini tespit etmek mümkün.





Örneğin iddianamede “İşbirlikçi 1” olarak tanımlanan kişi “bilerek yanlış iddiaları yaymayı isteyen bir avukat” ifadeleriyle anlatılıyor.





Washington Post, New York Times, CNN gibi önde gelen medya kuruluşlarının haberlerine göre bu ifadeler, Trump’ın eski avukatı Rudy Giuliani’yi işaret ediyor.





ABD basınında yer alan haberlere göre iddianamede sıralanan işbirlikçiler şu şekilde:





- Donald Trump’ın eski avukatı Rudy Giuliani

- Siyasi danışman

Yargılama ne kadar sürer?

Özel savcı Jack Smith, dün iddianameyi kamuoyuna açıklarken bu davada hızlı bir yargılama yapılmasını amaçladıklarını söyledi.





Donald Trump’ın gizli belge soruşturmasında hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından Florida’da olduğu gibi, bu davada da başkent Washington’daki federal mahkemeye şahsen gelerek yargıç karşısına çıkması bekleniyor.





Peki dava ne kadar sürede sonuçlanabilir?





Donald Trump’ın avukatı John Lauro, davanın Demokrat ağırlıklı başkent Washington’dan Cumhuriyetçi eğilimli West Virginia eyaletine alınmasını talep edeceklerini söyledi.





CBS televizyonuna konuşan Lauro, başka alternatiflerin de olabileceğini söyledi. Trump’ın hukuk ekibinden yargılamanın 2024 seçimleri sonrasına bırakılması yönünde bazı sesler de yükseliyor.





Bazı hukuk uzmanları iddianamedeki ayrıntılara bakıldığında yargılamanın karmaşık olabileceğini ve seçimden önce yargılamanın yapılmasının mümkün olmayabileceğini belirtiyor.





Davaya bakan yargıç kim?

Donald Trump, aleyhinde açılan seçim sonucuna müdahale davasına 61 yaşındaki federal yargıç Tanya S. Chutkan bakıyor.





Trump suçlu bulunursa seçimi kazanması halinde başkan olabilir mi?

2024’te yapılacak başkanlık seçimlerinde aday adayı olan Donald Trump, suçlu bulunması halinde seçimi kazanırsa başkan olabilir mi? Hukuk uzmanlarına göre bu sorunun yanıtı evet.

Donald Trump’ın yarın, başkent Washington’daki federal mahkemeye şahsen gelerek yargıç karşısına çıkması bekleniyor.Trump’ın yarın mahkeme oturumuna video konferans üzerinden bağlanması seçeneğinin de bir süre değerlendirildiği ancak eski ABD Başkanı’nın adliye binasına şahsen gelmesi üzerinde karar kılındığı belirtiliyor.45 sayfalık iddianamede eski ABD Başkanı’na yöneltilen suçlamalar şu şekilde:Özel savcı Jack Smith ve ekibinin hazırladığı iddianamede Trump, Kongre’nin Joe Biden’ın 2020 seçimindeki zaferini onaylamasını engelleyerek ABD’yi dolandırmaya yönelik komplonun yanı sıra; oy hakkı ve seçmenin oyunun sayılması hakkına yönelik komployla suçlanıyor.Jamaika doğumlu siyah kadın yargıç Tanya Chutkan, 2014 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından atandı.Yargıç Chutkan, iki yıl önce Trump’ın 6 Ocak Kongre saldırısı soruşturmasında başkanlık konumundan doğan ayrıcalığını kullanma iddiasıyla, Beyaz Saray yazışmalarını paylaşmama çabalarını reddetmişti.Yargıç bu kararını açıklarken, “Başkanlar Kral değildir. Davacı da Başkan değildir” ifadelerini kullanmıştı.Chutkan, 6 Ocak Kongre saldırısı zanlılarına en sert cezaları veren yargıçlardan biri. Yargıç Chutkan, baktığı 31 dava dosyasının her birinde zanlıları hapis cezasına çarptırdı, kimi zaman da zanlılara savcıların talep ettiği cezaları aşan cezalar verdi.Baktığı 6 Ocak davalarından birinde eski Başkan Donald Trump’ın olası rolüne atıfta bulunan Chutkan, yargılanan sanıklardan birinden söz ederken “ABD Kongresi’ne ülkemize sevgisinden gitmedi. Bir kişi için gitti” ifadelerini kullanmıştı.Trump mahkemeye çıkıyorUzmanların açıklamalarına göre, ABD Anayasası, hakkında iddianame hazırlanan, suçlu bulunan hatta hapis cezası alan bir kişinin başkan adayı olmasını ya da başkanlığı kazanmasını engellemiyor.Hem devlete ait gizli belgeleri yasa dışı şekilde bulundurmak hem de 2020 seçim sonucuna müdahaleyle suçlanan Donald Trump, başkan seçilmesi halinde kendini affedebilir mi?Hakkında çeşitli davalarda 78 suçlama bulunan Trump, 2024 seçiminden önce suçlu bulunursa ve seçimi kazanırsa bu mümkün olabilir.Ancak uzmanlara göre bu konu, muhafazakar yargıçların ağırlıklı olduğu Anayasa Mahkemesi’ne taşınabilir.