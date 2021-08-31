Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Kurum'dan Akdeniz'de 'petrol sızıntısı' açıklaması /31 Ağustos 2021 22:04

Bakan Kurum'dan Akdeniz'de 'petrol sızıntısı' açıklaması

Suriye tarafından kaynaklandığı belirtilen petrol sızıntısı konusunda açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Petrolün bölgeye yayıldığı alanı tespit ettik. Bölgedeki kirliliği önlemek için KKTC makamlarıyla koordinasyon halinde bariyer serme ve deniz araçları ile temizlik çalışmalarını başlattık" dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de oluşan, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı hakkında, "Uzaktan algılama sistemlerimiz, gözlem uçaklarımız ve İHA’larımızdan da faydalanarak, petrolün bölgeye yayıldığı alanı tespit ettik. Bölgedeki kirliliği önlemek için KKTC makamlarıyla koordinasyon halinde bariyer serme ve deniz araçları ile temizlik çalışmalarını başlattık" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: 

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerini değerlendirmek, kirliliğin etkilerini en aza indirecek tedbirleri almak ve temizlik çalışmalarını başlatmak üzere bölgeye ilgili ekiplerimizi yönlendirdik. Uzaktan algılama sistemlerimiz, gözlem uçaklarımız ve İHA’larımızdan da faydalanarak, petrolün bölgeye yayıldığı alanı tespit ettik. Bölgedeki kirliliği önlemek için KKTC makamlarıyla koordinasyon halinde bariyer serme ve deniz araçları ile temizlik çalışmalarını başlattık" 
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