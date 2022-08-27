Samanyolu Haber /Gündem / Bakan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Biz ona iptal değil de, şey diyelim.... /27 Ağustos 2022 13:12

Bakan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Biz ona iptal değil de, şey diyelim....

Kanal İstanbul projesiyle kendilerine değersiz mülkler verilen mağdurlar Çevre Bakanlığı’nı mahkemeye verdi. Bakanlığın bazı planları iptal ettiği anlaşıldı. Bakan Kurum konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Tartışmaların odağından düşmeyen Kanal İstanbul projesinde 1, 2 ve 3. etaplara ait imar planlarının iptal edildiği ortaya çıktı.

Projenin 1, 2 ve 3. etabına ait olarak hazırlanan planlardaki mülk sahiplerine, projenin içinde bulunan arazilerinin yerine değersiz araziler verilmişti. Tapu sahipleri emsal olarak verilen yerlerin parseli yönünden hukuka aykırı olduğunu, uygulama sonrası çok uzaktan yer verildiğini ileri sürerek konuyu İstanbul 14. İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Cumhuriyet’ten Bora Erdin’in haberine göre; mahkeme 19 Ağustos 2022’de davacılara gönderdiği karar yazısında Kanal İstanbul projesinin imar planlarının iptal edildiği bilgisini paylaştı. Mahkeme tarafından planlara itiraz eden mülk sahiplerine gönderilen karar metninde projenin 26 Temmuz 2022’de iptal edildiği ortaya çıktı.

2022/1305 karar numarası ile mülk sahiplerine gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 26.07.2022 tarih ve E.4178254 sayılı ‘Olur’u ile de dava konusu işlemin kaldırılmasına karar verildiği anlaşıldığından, bu haliyle dava konusu taşınmaza yönelik imar uygulaması işleminin iptal edilmesi nedeniyle işbu dava hakkında konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı söz konusu imar planlarının iptali haberlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik” diyen Bakan Kurum, imar planlarının yürürlükte olduğunu belirterek, “Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!” dedi.


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