Bakanlık gitti, ışıltısı söndü... Nebati'nin aile şirketi 3 şubeyi kapattı

AKP döneminin altıncı Hazine ve Maliye Bakanı olan ve uygulamaları ile Türkiye'yi felakete sürükleyen politikalara çanak tutan Nurettin Nebati de krizden nasibini aldı.





Bakanlığı döneminde Türkiye ekonomisi ile ilgili gelen bir soruyu, “Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” ifadeleriyle yanıtlayan Nebati’nin aile şirketi, şubelerini kapatmak zorunda kaldı.





Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP Milletvekili Nurettin Nebati’nin ailesine ait BG Store Mağazacılık, Bakanlık görevine getirildiği 29 Aralık 2021 ile 13 Nisan 2022 tarihleri arasında 11 yeni şube açmıştı.





Şirketin, Türkiye’de milyonlarca yurttaşı yoksulluğa iten gerçeklikten bağımsız yükselişi ise hızlı sürmedi.





3 ŞUBESİ KAPANDI

BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi’nin ticari kayıtlarına göre, şirketin İstanbul'daki üç şubesi kapandı. 6 Eylül'de Maltepe Piazza’daki şubesinin kepenklerini indiren şirket, Hilltown ve Nev Çarşı’daki şubelerinin ise sırasıyla 17 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde ticari faaliyetlerini sonlandırdı.





BG Store’un Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Gürcistan, İngiltere, Dubai ve Kuzey Irak’ta olmak üzere yurtdışında da toplam 13 şubesi bulunuyor.





Çocuklara yönelik kıyafetlerin satıldığı BG Store’da kız çocuk çorapları ortalama 175 TL, tişörtler ortalama 500 TL, elbiseler ortalama bin 250 TL’den satılıyor.