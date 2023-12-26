Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR 'özerklik tartışalım' dedi; AKP ve MHP sessiz kaldı! /26 Aralık 2023 12:38

Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR 'özerklik tartışalım' dedi; AKP ve MHP sessiz kaldı!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun “Biz özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz” sözlerine karşı Cumhur İttifakı'ndaki derin sessizlik sürerken, Yapıcıoğlu'na tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Siz Gaffar Okkan’ın kemiklerini sızlatıyorsunuz" dedi.

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14 Mayıs seçimlerinde AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDA PAR'ın Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz aldı.

Konuşmasının bir bölümünde partisinin programında yer alan "eyalet sistemi" ve "özerklik" ile ilgili ifadeleri okuyan Yapıcıoğlu, “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz" diye konuştu.

Yapıcıoğlu'nun açıklamalarına karşı Cumhur İttifakı'ndan herhangi bir açıklama gelmezken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin bugün gerçekleşen grup toplantısında konuyu gündemine almaması dikkat çekti. 


Yapıcıoğlu'nun söz konusu açklamalara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan tepki gecikmedi.

X hesabından açıklama yapan Başarır, "AKP grubunun bütçeyi savunacak milletvekilleri varken; ‘Eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışmalıyız’ diyen, ‘Hizbullah bana göre terör örgütü değil’ diyen, HÜDA-PAR genel başkanına bütçesini savundurtuyor! Sizin nereniz milliyetçi? Siz, Gaffar Okkan’ın kemiklerini sızlatıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.
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