Devrim Muhafızları Komutanı Suriye'de saldırıda öldü. Tansiyon zirveye çıktı!

İran, Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.





İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Birkaç saat önce Devrim Muhafızları’nın Suriye’deki askeri danışmanlarından Tuğgeneral Seyyid Razi Musevi, sahte ve çocuk katili siyonist rejimi tarafından Şam’a düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Aynı zamanda o, General Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından biriydi ve Suriye’deki direniş cephesine destek vermekten sorumluydu. Gaspçı ve barbar siyonist rejim bu suçun bedelini şüphesiz ödeyecektir” ifadeleri kullanıldı.





İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise Musavi için yayınladığı taziye mesajında İsrail’i tehdit ederek, "Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek" dedi





İsrail, alışılagelmiş tutumunu benimseyerek suçlamalar hakkında doğrudan yorum yapmayı reddetti ancak İsrailli yetkililer, İran'ın misilleme ihtimaline hazırlıklı olduklarını belirttiler.





ABD'li New York Times gazetesine konuşan bir askeri yetkili, hem İran hem de Hizbullah'ın İsrail'i suçlamasıyla İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yüksek alarma geçirildiğini söyledi.