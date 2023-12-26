Samanyolu Haber /Gündem / Devrim Muhafızları Komutanı Suriye'de saldırıda öldü. Tansiyon zirveye çıktı! /26 Aralık 2023 12:55

Devrim Muhafızları Komutanı Suriye'de saldırıda öldü. Tansiyon zirveye çıktı!

İran medyası, üst düzey İranlı bir komutanın Suriye'de İsrail'in düzenlediği bir saldırıda öldürüldüğünü duyurdu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İsrail bu suçun bedelini ödeyecek" dedi. İran Dışişleri Bakanlığı da "misilleme hakkının saklı tutulduğunu" açıkladı.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 81. gününde devam ediyor .İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerle ilgili yoğun bir iç baskıyla karşı karşıya olmasına rağmen Gazze'deki saldırıların genişleteceğini duyurdu. Netanyahu'nun açıklamaları rehine aileleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. İsrail’in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları’nın üst düzey yetkilisi Seyyid Razi Musavi’nin öldürülmesi sonrası İran misilleme sözü verirken İsrail alarma geçti.


İran, Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Birkaç saat önce Devrim Muhafızları’nın Suriye’deki askeri danışmanlarından Tuğgeneral Seyyid Razi Musevi, sahte ve çocuk katili siyonist rejimi tarafından Şam’a düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Aynı zamanda o, General Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından biriydi ve Suriye’deki direniş cephesine destek vermekten sorumluydu. Gaspçı ve barbar siyonist rejim bu suçun bedelini şüphesiz ödeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise Musavi için yayınladığı taziye mesajında İsrail’i tehdit ederek, "Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek" dedi

İsrail, alışılagelmiş tutumunu benimseyerek suçlamalar hakkında doğrudan yorum yapmayı reddetti ancak İsrailli yetkililer, İran'ın misilleme ihtimaline hazırlıklı olduklarını belirttiler.

ABD'li New York Times gazetesine konuşan bir askeri yetkili, hem İran hem de Hizbullah'ın İsrail'i suçlamasıyla İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yüksek alarma geçirildiğini söyledi. 
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